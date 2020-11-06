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Дождались! Два линейных ускорителя доставлены в Наццентр онкологии

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- Екатерина Улитина
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Два комплекта линейных ускорителей (высокоэнергетическое радиотерапевтическое оборудование) прибыли в Кыргызстан и доставлены на территорию Национального центра онкологии и гематологии (НЦОГ).

Для обеспечения радиационной безопасности, ожидается прибытие специалистов Республики Беларусь (для монтажа дверей в бункерах) и турецких специалистов (для установки линейных ускорителей).

По условиям заключенного договора между НЦОГ, Фондом ОМС и поставщиком "MN Medical OU" срок проведения инсталляции, пробного запуска, обучения персонала составляет 120 календарных дней, после чего ожидается подписание Акта прием-передачи и сдача оборудования в эксплуатацию.

Напоминаем, что исполнения распоряжения Правительства Кыргызской Республики от 25 мая 2018 года №172-р на 270 593 184, 24 сомов за счет средств ЗАО "Кумтор Голд Компани".

Отметим, пациенты с онкологиями много лет ждали нового оборудования.


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URL: https://www.vb.kg/393877
Теги:
Кыргызстан, медицина
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