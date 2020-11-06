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В РФ подготовят антитеррористическую памятку для мигрантов

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- Евгений Денисенко
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Противодействие проникновению террористов на территорию России по миграционным каналам стало одной из главных тем встречи представителей Федерации мигрантов РФ и правоохранительных органов. Встреча прошла, как рассказали в ФМР, в столице Татарстана городе Казани.

Речь шла также о взаимодействии органов власти с общественными организациями по вопросам интеграции и адаптации мигрантов на территории России. Отмечалось, что за последние 10 лет в стране усилиями сотрудников силовых структур было предотвращено почти 700 преступлений террористической направленности, в том числе 159 терактов. Также удалось выявить и пресечь 728 фактов пособничества террористам. Эти цифры недавно в ходе встречи с Владимиром Путиным озвучил глава ФСБ РФ Александр Бортников.

Россия является третьей в мире страной по числу мигрантов. По данным МВД РФ, сейчас на ее территории Ро находится 11 миллионов мигрантов, и эксперты прогнозируют дальнейший рост этого показателя. Поэтому все большую актуальность приобретает задача не допускать межнациональных и межэтнических конфликтов.

На встрече была подчеркнута необходимость разработки памятки для иностранных граждан о том, что такое экстремизм и терроризм, о деятельности деструктивных религиозных организаций и об ответственности за участие в них. Памятка должна быть переведена как минимум на три языка - кыргызский, таджикский, узбекский. Распространять ее предусматривается через мечети, центры тестирования иностранных граждан, паспортные столы, офисы авиакомпаний.

Также собеседники обсудили механизмы адаптации мигрантов в обществе. К числу приоритетных задач в связи были отнесены создание системы изучения русского языка для детей и взрослых, знакомство с культурой и историей конкретных российских регионов, снижение мигрантофобии путем проведения вместе с общественными организациями и диаспорами мероприятий, на которых шла бы, в том числе, речь об успешных примерах интеграции иностранных граждан в российское общество.

В самом Татарстане сегодня проживают представители многих национальностей. Здесь существует и кыргызская диаспора, которая, как заявили в ней, принимает активное участие в общественной жизни Татарстана, в решении вопросов, возникающих у трудовых мигрантов-соотечественников.


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URL: https://www.vb.kg/393878
Теги:
миграция, Россия
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