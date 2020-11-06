Необыкновенный ренессанс "Ата-Журта"

Десять лет назад результаты досрочных парламентских выборов оказались сюрпризом для многих. Больше всего мандатов получила идеалистическая демократическая партия "Ата-Журт". Политическое объединение шло на выборы в качестве оппозиции и обогнало по числу отданных за него голосов тогдашних революционеров - СДПК и "Ата Мекен".

Феноменальную победу "Ата-Журта" проигравшие политики объясняли сохранившимся на местах влиянием клана Бакиевых, с которым связывали партию. На тот момент так было удобно, поскольку никто не хотел признавать, что простой народ, действительно, поддержал партию молодых на тот момент политиков - Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева, Таланта Мамытова и Ахматбека Кельдибекова, который позже открестился от своих партнеров.

Почему избиратели поддержали "Ата-Журт" в 2010-м? В пользу партийцев сработала идея повышения национального самосознания, неуемный патриотизм лидеров политического объединения. И неудивительно, что люди хорошо восприняли такую идеологи. После двух революций и разочарования в лидерах, которые сначала нагло грабили страну, а затем трусливо сбежали, кыргызстанцам хотелось вернуть свою гордость, свое достоинство.

В составе V созыва ЖК Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев выделялись напористостью и неделикатностью, в отличие от политиков так называемой старой гвардии. Ата-журтовцы активно пытались внедрить в жизнь задумки, которые могли бы улучшить жизнь простых людей нашей страны. Они старались, как могли, оправдать ожидания своих избирателей.

Одним из таких проектов стала борьба за национализацию "Кумтора", который, по мнению лидеров "Ата-Журта" мог и должен был работать на благо народа Кыргызстана.

Акции протеста по поводу "Кумтора" не привели ни к чему, кроме уголовного преследования их инициаторов. У оппонентов "Ата-Журта" появился хороший повод расправиться с лидерами партии и они им умело воспользовались.

Во время одного из митингов за национализацию золоторудного месторождения осенью 2012 года протестующие попытались захватить Белый дом в Бишкеке. В итоге Ташиев и Жапаров получили обвинения по статье 295 УК КР "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти". В марте 2013 года Первомайский районный суд Бишкека признал их виновными и приговорил к одному году и шести месяцам лишения свободы. Но в июне 2013 года Бишкекский городской суд оправдал политиков и освободил их в зале суда.

27 июня 2013 года снова во время протестов в Караколе митингующие попытались захватить в заложники губернатора области Эмилбека Каптагаева. Правительство обвинило в организации этого Садыра Жапарова и Кубанычбека Кадырова. Жапаров, отрицающий свою причастность, выехал из страны. В 2017 году он попытался вернуться в Кыргызстан, был задержан на кыргызско-казахской границе. И приговорен по делу о захвате в заложники Эмилбека Каптагаева к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Адвокаты Жапарова несколько раз пытались добиться пересмотра дела своего подзащитного. Однако их попытки оставались безрезультатными, несмотря на то, что за осужденного политика вступился Эмильбек Каптагаев. Бывший полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области написал открытое обращение генеральному прокурору Откурбеку Жамшитову о том, что не имеет претензий к Садыру Жапарову, поскольку нет никаких доказательств причастности последнего к захвату Каптагаева в заложники.

После недавних событий Садыр Жапаров получил свободу, а затем и власть. Сейчас управление страной полностью сосредоточено в руках политиков, которые десять лет назад выиграли парламентские выборы за счет своего партиотизма. Эту идею они транслируют и теперь. И, судя по тому, как пополняются ряды их сторонников, она полностью отвечает настроениям простых кыргызстанцев.

Широкомасштабная кампания против коррупционеров и ОПГ также одобряется населением. Кыргызстанцы давно ждали от власти решительных шагов в этом направлении. Задержания криминальных авторитетов, нечистых на руку чиновников различных рангов, оперативная реакция на сигналы о коррупционерах со стороны простых людей, пересмотры политически мотивированных дел - все это свидетельствует о серьезности антикоррупционных намерений действующего руководства.

К слову, похоже, в Садыра Жапарова поверили не только простые избиратели. Сегодня стало известно, что на выборах его поддержит Омурбек Бабанов. Очевидно, такое решение политик принял, поскольку он одобряет предлагаемую и.о. президента конституционную реформу.

"Вчера я встретился с Садыром Нургожоевичем. Мы открыто обсудили очень глубокие темы, которые необходимы для развития нашей страны. Я однозначно увидел понимание о том, что свобода и демократия являются ключевой ценностью нашей страны. И увидел, что Садыр Нургожоевич не будет повторять ошибки предыдущих правителей и готов к кардинальным переменам.Мы с ним также подробно обсуждали конституционную реформу. Что очень важно создать систему сдержек и противовесов между ветвями власти. Есть четкое понимание, что необходимо обеспечить полную независимость судебной системы и усилить парламент", - написал Бабанов на своей странице в Facebook.

Знаково, что объявление Бабанова о поддержке Жапарова было обнародовано в день, когда по решению спикера парламента Таланта Мамытова вокруг "Белого дома" демонтировали забор - уничтожили ту самую преграду, которая годами стояла между властью и простыми людьми, олицетворявшую собой акаевщину и бакиевщину, весь беспредел, который творили власти КР ранее.

Хочется надеяться также, что этот сломанный забор символизирует ренессанс нашей отчизны - Ата-Журта. И что начало этому возрождению положено сегодня политиками от одноименной партии.