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Бизнесмен рассказал о причастности Жапарова к контракту о лобби КР в США

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- Екатерина Улитина
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Предприниматель, представитель аграрно-промышленной корпорации "Ренессанс" Абдыманап Карчыгаев прокомментировал контракт с канадской компанией "Dickens & Madson" о лоббировании интересов Кыргызстана в США, ОАЭ, Израиле и Саудовской Аравии.

На пресс-конференции Абдыманап Карчыгаев заявил, что заключил контракт самостоятельно, не консультируясь с премьер-министром и.о. президента Садыром Жапаровым.

- Контракт был заключен в целях получения гранта в сумме 8 млрд 600 млн долларов от ОАЭ частной компании, - сказал Абдыманап Карчыгаев.

Из этой суммы он планировал потрать 2 млрд сомов на покрытие внешнего долга Кыргызстана, 2 млрд - на развитие аграрного сектора, 600 млн сомов - на борьбу с коронавирусом и 4 млрд на развитие экономики.

Он утверждает, что $1 млн для оплаты услуг лоббиста ему предоставили инвесторы. $500 тысяч уже перечислены на счет канадской компании. Вторую половину бизнесмен намерен оплатить в ближайшее время.

Я никогда не встречался с Садыром Жапаровым. Я это делаю, чтобы помочь своему народу, - заключил Карчыгаев.

Напомним, ранее на сайте регистрации иностранных агентов Министерства юстиции США был опубликован контракт между компанией бывшего израильского разведчика Ари Бен-Менаше и представителем Садыра Жапарова Карчыгаева о лоббировании интересов Кыргызстана в США, Израиле, ОАЭ и Саудовской Аравии.


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URL: https://www.vb.kg/393882
Теги:
Садыр Жапаров, США, Кыргызстан
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