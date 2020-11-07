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В РФ число мигрантов уменьшилось почти на четверть

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- Евгений Денисенко
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Количество трудовых мигрантов в России, по состоянию на конец сентября, снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22.5 процента. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные МВД РФ.

Согласно сведениям правоохранительного ведомства, сегодня трудовых мигрантов в стране насчитывается около 1,8 миллиона человек, тогда как прошлогодней осенью их было 2,3 миллиона. Сокращение произошло по всем категориям иностранных работников.

Значительно меньше стало и приехавших для работы в РФ граждан из стран Евразийского экономического союза, на конец третьего квартала – свыше 330 тысяч человек. В целом же в данный момент на российском рынке труда в наибольшей степени представлены выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Украины, Азербайджана, Казахстана, Китая, Молдовы, Беларуси, Вьетнама и Турции, проинформировали в МВД РФ. При этом достаточно много людей поступало на российские стройки и в систему ЖКХ именно из государств ЕАЭС, но на данный момент возможности для притока рабочей силы из них очень ограничены.

В правоохранительном ведомстве отмечают, что многие работодатели, испытывающие нехватку мигрантов, пытаются компенсировать ее, приглашают на работу самих россиян. Однако немало граждан РФ отказывается от подобных предложений из-за жестких условий работы, низкой зарплаты или такого же статуса профессии.

Тем временем, в экспертном сообщества РФ прогнозируют, что из-за ограничений, связанных с пандемией, в ближайшее время проблема дефицита иностранной рабочей силы еще более усугубится. Пор мнению экспертов, у работодателей, традиционно использовавших труд мигрантов, есть два пути. Или же – приглашать имеющихся в РФ гастарбайтеров из других ее регионов или же - улучшать условия труда и повышать заработную плату, чтобы привлечь к работе российских граждан.

В межрегиональном общественном объединении "Кыргыз биридиги" - "Кыргызское единение", комментируя проблему, сообщили, что, по их данным, в России по-прежнему хотело бы работать немало трудовых мигрантов из Кыргызстана. Однако многие из них сегодня не могут попасть в РФ – из-за ограниченного количества авиарейсов, дороговизны авиабилетов или же по причине доступности въезда лишь для некоторых категорий иностранцев, в число которых трудовые мигранты не попадают.


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URL: https://www.vb.kg/393887
Теги:
миграция, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан
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