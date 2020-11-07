Страны СНГ углубят экономическое сотрудничество

Более двадцати документов утвердил Совет глав правительств стран СНГ на своем заседании, которое прошло 6 ноября в режиме видеоконференции. Участи в заседании принял исполняющий обязанности президента, премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

В числе 23 утвержденных документов - программы взаимодействия в атомной отрасли, сфере инноваций, в области сельскохозяйственного машиностроения, развития межрегионального и приграничного сотрудничества, повышения качества жизни ветеранов войн – участников локальных конфликтов и членов их семей.

Также утверждены планы мероприятий по реализации первого этапа (на 2021-2025 годы) стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года, по обеспечению транспортной безопасности и по сотрудничеству в гуманитарной сфере, подписаны соглашения, регламентирующие взаимодействие в области цифрового развития общества и трансграничных перевозок радиоактивных материалов.

План мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года охватывает период с 2021 по 2025 год и содержит 29 разделов. Они посвящены, в частности, торгово-экономическому сотрудничеству, промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и информатизации, агропромышленному комплексу, валютно-финансовой политике, рынку труда.

Документом предусматривается разработка и реализация совместных мер и конкретных проектов по поддержанию и расширению взаимовыгодных производственных кооперационных связей между предприятиями и технологически связанными производствами, поддержке инвестиционной и научной кооперации, обеспечению цифровизации национальной экономики, активизации сотрудничества в сфере инноваций, содействию транзиту грузоперевозок через государственные границы стран СНГ, развитию взаимной торговли товарами и услугами, обеспечению бесперебойной работы национальных платежных систем.

Значительное место в плане занимают вопросы обеспечения благоприятного делового климата в государствах – партнерах, развития рынка ценных бумаг и страхового рынка, наращивания образовательного и научного потенциала.

Предусмотрен и специальный раздел, посвященный минимизации негативных последствий для экономик стран СНГ чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера, вызванных быстрым распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Принявший участие в заседании председатель правительства РФ Михаил Мишустин назвал факторы, влияющие на экономическую активность в СНГ.

"В государствах СНГ, как и во всём мире, существенно снизилась экономическая активность. В первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот у нас уменьшился во взаимной торговле, а также и с третьими странами. Ситуация осложняется и другими факторами: непростая обстановка в Белоруссии, в Киргизии, обострение конфликта в Нагорном Карабахе", - сказал Мишустин.

По его словам, некоторые члены международного сообщества пытаются использовать пандемию коронавирусной инфекции Covid-19 и общую нестабильность в мире, чтобы "получить экономические, а нередко и политические преимущества, навязывают своё видение экономических процессов". В целях недобросовестной конкуренции санкции и протекционистские меры со стороны отдельных западных стран получают широкое применение, поэтому странам Содружества необходимо поддерживать конструктивное взаимодействие, слаженно работать, оставаться друг для друга ближайшими экономическими партнёрами, подчеркнул премьер РФ. И добавил, что Россия настроена именно на этот курс.

Очередное заседание Совета глав правительств СНГ запланировано провести 28 мая 2021 года в городе Минске под председательством Республики Беларусь.