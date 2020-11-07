Погода
$ 83.76 - 84.16
€ 98.57 - 100.07

Клубы КПФЛ и Кыргызский футбольный союз провели совещание в Бишкеке

85  0
- Ринат Кольцов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

5 ноября прошло совещание руководства Кыргызского футбольного союза с командами, играющими в КПФЛ. Генеральный секретарь Медербек Сыдыков и технический директор организации Анарбек Ормомбеков встретились с официальными представителями восьми клубов.

По информации Metaratings, в ходе совещания участники обозначили проблемы, с которыми на данный момент сталкиваются клубы, обсудили возможные варианты их решения, а также продумали конкретные действия для развития и популяризации футбола в Кыргызстанской Республике.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393891
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


НАВЕРХ  
НАЗАД  