Клубы КПФЛ и Кыргызский футбольный союз провели совещание в Бишкеке

5 ноября прошло совещание руководства Кыргызского футбольного союза с командами, играющими в КПФЛ. Генеральный секретарь Медербек Сыдыков и технический директор организации Анарбек Ормомбеков встретились с официальными представителями восьми клубов.

По информации Metaratings, в ходе совещания участники обозначили проблемы, с которыми на данный момент сталкиваются клубы, обсудили возможные варианты их решения, а также продумали конкретные действия для развития и популяризации футбола в Кыргызстанской Республике.