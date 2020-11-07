Жуткое ДТП на трассе Бишкек-Ош. Погибли три человека, дети - ранены (видео)

На 172 километре автодороги Бишкек-Ош произошло ДТП со смертельным исходом. Видеозапись разместил телеграм-канал "Короче".

В УОБДД Чуйской области VB.KG подтвердили информацию, сообщив, что авария произошла сегодня примерно в 6 утра. По предварительным данным, водитель легковушки марки "Тойота Камри" 1960 года выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой автомашиной. Это лишь первая версия следствия, сейчас следователи устанавливают истинные причины трагедии.

В результате столкновения погибли три человека: водитель, его сын 1984 года рождения и жена сына. Кроме того, в автомашине находились трое детей от года до пяти лет. Все они живы, но получили травмы. Их доставили в территориальную больницу Жайылского района Чуйской области.

Материалы дела зарегистрированы в ЕРПП, назначено проведение экспертиз. Следственные действия продолжаются.