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Жуткое ДТП на трассе Бишкек-Ош. Погибли три человека, дети - ранены (видео)

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- Екатерина Улитина
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На 172 километре автодороги Бишкек-Ош произошло ДТП со смертельным исходом. Видеозапись разместил телеграм-канал "Короче".

В УОБДД Чуйской области VB.KG подтвердили информацию, сообщив, что авария произошла сегодня примерно в 6 утра. По предварительным данным, водитель легковушки марки "Тойота Камри" 1960 года выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовой автомашиной. Это лишь первая версия следствия, сейчас следователи устанавливают истинные причины трагедии.

В результате столкновения погибли три человека: водитель, его сын 1984 года рождения и жена сына. Кроме того, в автомашине находились трое детей от года до пяти лет. Все они живы, но получили травмы. Их доставили в территориальную больницу Жайылского района Чуйской области.

Материалы дела зарегистрированы в ЕРПП, назначено проведение экспертиз. Следственные действия продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/393895
Теги:
ДТП, Ош, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД, авария
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