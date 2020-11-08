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Коммунисты устроили митинг на площади Усубалиева в честь 103-летия Октября

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- Александр Тузов
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На площади Турдакуна Усубалиева, как теперь официально называется бывшая Старая площадь в Бишкеке, сразу четыре коммунистические организации провели общий мирный митинг у памятника Владимиру Ленину в честь 103-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

Об этом VB.KG рассказал секретарь по идеологии Центрального комитета Партии коммунистов Кыргызстана, профессор Шералы Эгембердиев.

Главными организаторами митинга, как и все последние годы, выступили умеренного толка Партия коммунистов Кыргызстана во главе с экс-депутатом Жогорку Кенеша Исхаком Масалиевым и более радикальная Коммунистическая партия Кыргызстана во главе с профессором КРСУ Кларой Ажыбековой.

В нынешнем году в митинге участвовали также сравнительно новый Союз коммунистов и еще более новое объединение в основном молодых лиц коммунистических взглядов, считающих своим идейным вождем Юсупа Абдрахманова (годы жизни 1901-1938, в 1927-1933 возглавлял правительство Кыргызской АССР).

Митинг прошел по церемониалу последних десятилетий. Были возложение цветов к памятнику Ленина и короткие выступления. Известный кыргызский певец, активный деятель Коммунистической партии Кыргызстана Глеб Ким под бурные аплодисменты исполнил "Интернационал".

Практиковавшегося в предыдущие годы общего шествия-демонстрации на сей раз не было из-за понятных коронавирусных ограничений.


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URL: https://www.vb.kg/393901
Теги:
Исхак Масалиев, митинг, памятник, партии, Жогорку Кенеш, КРСУ, Депутат, коронавирус
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