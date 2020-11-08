Кыргызстанцы возвращаются на предприятие в подмосковном Ступино

Граждане Кыргызстана, пострадавшие от аварии на предприятии в подмосковном городе Ступино, после лечения возвращаются на прежнее место работы. Сюда же трудоустраиваются и новые соотечественники, рассказали в Координационном совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области.

Причиной трагедии, напомним, стало обрушения 27 сентября металлического пешеходного моста в складском помещении компании "ФМ Логистик" в Ступино. В результате пострадал 51 человек, все – уроженцы и граждане Кыргызстана. Многих пришлось госпитализировать, для чего даже был привлечен вертолет санавиации.

Как отметили в Координационном совете, содействием решению проблем пострадавших сразу же занялось посольство Кыргызстана в России, представители кыргызской диаспоры. Был установлен контакт с руководством этой компании, больниц, оказывающих медицинскую помощь пострадавшими, с правоохранительными органами, выясняющими обстоятельства происшедшего. Расследование осуществляется в рамках уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей".

Пациентам, которые находились в особо тяжелом состоянии, провели операции. Администрация "ФМ Логистик" пообещала оказать помощь всем нуждающимся в ней, осуществить компенсационные выплаты. Кыргызские дипломаты и активисты диаспоры связывались с родственниками и близкими пострадавших, которые помогали им во время лечения и после него.

"Сегодня на этом предприятии все в штатном режиме. Несколько человек продолжают проходить реабилитационный этап, другие ранее уже выписались. И некоторые возвращаются на это же предприятие, в их числе те, кто работает на нем давно. Но кто-то приходит сюда и впервые. В основном все работники здесь, бригадиры - кыргызстанцы. Поэтому людям комфортно находиться в родной языковой среде, документы оформляются в законном порядке. Да и заработки стабильные", - говорит руководитель Координационного совета Раимкул Аттокуров.

Соотечественники здесь, по его словам, занимаются фасовкой и упаковкой различной продукции для отправки в розничные сети, это - канцтовары, одежда, посуда, кондитерские изделия, другое. В общей сложности на предприятии задействовано не менее 150 уроженцев КР, трудятся они в три смены. Вот в момент пересменки и произошел несчастный случай. Выходящие с ночной смены скопились на том злополучном переходе, ожидая, когда откроют дверь на выход. И под тяжестью их тел металлическая конструкция обрушилась.

"Работодатель, и посреднические компании не отказываются от помощи, в пределах действующего законодательства помогают по обращениям посольства и представительства Госслужбы миграции Кыргызстана в России. Мы тоже находимся на телефонной связи с нашими соотечественниками и всегда готовы оказать им посильное содействие с трудоустройством", - продолжает Аттокуров.