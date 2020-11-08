Садыр Жапаров планирует посетить ВНК ГЭС в Нарынской области

Состоится однодневная рабочая поездка Садыра Жапарова в Нарынскую область

Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетит с рабочей поездкой Нарынскую область. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

В рамках рабочей поездки и.о. Президента ознакомится с деятельностью социальных объектов, посетит Верхне-Нарынский каскад ГЭС, а также примет участие на торжественном открытии квартирного комплекса для сотрудников правоохранительных органов.

В завершение поездки, Садыр Жапаров встретится с активом и общественностью Нарынской области.