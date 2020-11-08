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Садыр Жапаров планирует посетить ВНК ГЭС в Нарынской области

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- Екатерина Улитина
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Состоится однодневная рабочая поездка Садыра Жапарова в Нарынскую область

Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетит с рабочей поездкой Нарынскую область. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

В рамках рабочей поездки и.о. Президента ознакомится с деятельностью социальных объектов, посетит Верхне-Нарынский каскад ГЭС, а также примет участие на торжественном открытии квартирного комплекса для сотрудников правоохранительных органов.

В завершение поездки, Садыр Жапаров встретится с активом и общественностью Нарынской области.


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URL: https://www.vb.kg/393910
Теги:
Нарынская область, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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