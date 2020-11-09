В Петербурге прошел субботник в сквере Айтматова

Субботник на территории сквера имени Чингиза Айтматова в Санкт-Петербурге прошел 7 ноября. С такой инициативой выступили представители местной кыргызской диаспоры и дипломаты КР.

В мероприятии приняли участие заместитель генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ - полномочный представитель Жогорку Кенеша Нурбек Сатвалдиев, сотрудники канцелярии посольства КР в северной столице РФ, представители общественных объединений, члены молодежной организации "KyrgyzUnion".

В ходе субботника кыргызстанцы очистили этот городской уголок и аллею от мусора, собрали листья. "Cтало хорошей традицией собираться здесь с активистами кыргызской диаспоры и ухаживать за сквером,"- говорит Нурбек Сатвалдиев.

Имя Чингиза Айтматова было присвоено этому скверу, расположенному в в Калининском районе города, в 2013 году. Здесь же высадили саженцы, переданные в дар северной столице РФ мэрией Бишкека в знак дружественных отношений, в ходе визита делегации питерского руководства в Кыргызстан в октябре 2012 года. И тех пор, как рассказали в канцелярии посольства, находящиеся в Петербурге кыргызстанцы – студенты, трудовые мигранты, другие – установили шефство над этим объектом.