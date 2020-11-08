"Новый Амстердам". Российское СМИ написало о расцвете проституции в Бишкеке

Российское издание "Аргументы и факты" выпустило статью о расцвете проституции в столице Кыргызстана.

"Бывшая советская республика вышла на первое место по проституции среди стран Средней Азии. Экспорт молодых девчонок идёт отсюда в Дубай и Алма-Ату, а также для любителей "экзотики" в Россию: включая и производство порнофильмов" , - пишет "АиФ".

Автор статьи рассказывает, что расценки на секс-услуги начинаются от 500 сомов и доходят до 10-20 тысяч сомов за ночь.

"...идёт схема, стандартная с девяностых годов - отбирают документы, держат на квартире: мол, ты должна за свою перевозку и еду, аренду жилья... пока не отработаешь, о свободе и не мечтай. К тому времени, как долг выплачен, девчонка "подседает" на систему: полежала в постели полчаса, в кармане сразу "живые" деньги. Не все хотят вырваться из секс-бизнеса, это ж всё-таки не на стройке вкалывать. Потом идёт "повышение" - "съём" в саунах, в барах, на дискотеках. Кстати, только за полгода милиция прикрыла в Бишкеке 32 сауны, где оказывались секс-услуги: но это не помогает. Одну сегодня закрыли, завтра пять откроют. Спрос-то всегда есть", - цитирует издание сотрудницу "Таис Плюс" (организации, занимающейся защитой прав проституток) Айгуль Тимергенову.

При этом автор отмечает, что нравы в Кыргызстане весьма строгие. Многие женщины покрывают голову, не поощряется алкоголь и курение. Некоторое время назад в обществе всерьез обсуждали инициативу запретить на законодательном уровне ношение мини юбок.

"И вдруг именно эта республика сделалась поставщиком проституток на "секс-рынки" Стамбула, Дубая, Алма-Аты, Москвы. Ответ прост: пусть нравы в Киргизии не сказать, что такие свободные - но в то же время камнями за "прелюбодеяние", как в Иране и Афганистане, не побьют. И в тюрьму за проституцию не сажают: тем более, если постоянно "подмазывать" милицию. Родным о занятии не говорится: в деревню или городок шлют деньги, родители счастливы. Одновременно, среди "жриц любви" полно и девушек из неблагополучных семей - сбегая из дома, они чаще всего знают, какой вид заработка им предстоит", - пишет автор.

Он цитирует некоего местного бизнесмена Мухаммеда Сагибова, который считает, что вскоре туристы толпами хлынут в Бишкек, "чтобы отдохнуть с дешевыми девчонками". Якобы, уже сейчас мужчины из Узбекистана, Индии и Турции приезжают в Бишкек именно за таким видом отдыха.

Издание отмечает, что Бишкек "для окрестных стран - это действительно новый Амстердам или Паттайя".

"..пока республика остаётся бедной, а её экономика разваливается - секс-бизнес продолжит наращивать обороты".