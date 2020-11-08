Проблемы инвестиционного климата. Почему инвесторы не идут в Кыргызстан?

Потенциал инвестиционного рынка Кыргызстана, а также ключевые факторы восстановления экономики республики, пострадавшей от пандемии и политических потрясений, обсудили участники международной онлайн конференции, организованной Клубом региональных экспертов КР "Пикир".

Экономика теряет миллионы

Сопредседатель Клуба "Пикир", политолог Игорь Шестаков уверен, что до проведения и подведения итогов внеочередных президентских выборов, а также формирования нового состава законодательной власти, активности не только со стороны инвесторов, но и доноров не будет.

- По оценкам Торгово-Промышленной Палаты Кыргызстана, за первые шесть месяцев пандемии потери бизнеса составили примерно один миллиард долларов. А недавние общественно-политические события, произошедшие в республике, только усугубили ситуацию. В частности, они негативно отразились на флагмане кыргызской экономики – горнодобывающем секторе, где из-за попыток захвата и погромов, по разным оценкам, потери составили порядка 100 миллионов долларов. Как показала недавняя встреча исполняющего обязанности президента премьер-министра Кыргызстана Садыра Жапарова с представителями национальной бизнес среды и международным деловым советом, деловая общественность и инвесторы крайне озабочены безопасностью и экономической стабильностью в стране, - констатировал эксперт.

По его мнению, в нынешних условиях более или менее стабильными остаются лишь денежные переводы трудовых мигрантов, которые, по сути, сегодня выполняют роль подушки безопасности в социально-экономической сфере.

Отток капиталов

В свою очередь советник министра экономики КР, экономист Нургуль Акимова сделала акцент на внешних воздействиях на экономику республики.

- Кыргызстан претерпел несколько циклов влияние на экономику внешних воздействий, связанных с пандемией коронавируса и субъективными глобальными тенденциями. Прежде всего, речь идет об оттоке капитала. В этот период большинство развивающихся стран потеряли инвестиции, что является закономерным явлением. Когда появляются серьезные предпосылки к кризису, инвесторы предпочитают развитые рынки, где больше гарантий сохранности их капиталов. С января по июнь этого года Нацстатком КР зафиксировал, что отток капитала в 3,5 раза превысил приток, что стало одной из основных причин девальвации сома. Кроме того, кыргызская экономика на треть воспроизводится, благодаря переводам трудовых мигрантов, и снижение переводов также негативно сказалось на курсе национальной валюты, - пояснила эксперт.

Она также отметила, что карантинные ограничения со стороны торговых партнеров, в частности Казахстана и Китая, значительно повлияли на объемы торговли. Советник сообщила, что Минэконом КР приступил к разработке государственной программы комплексной поддержки малого и среднего бизнеса, в круг задач которой входит не только финансирование, но и вопросы, связанные с техническими регламентами и стандартизацией.

- На рынке существует не только ценовая, но и качественная конкуренция. И если производители будут работать над качеством, над стандартизацией и аккредитацией своей продукции в соответствии с регламентами ЕАЭС, Евросоюза и Китая, то их экспортные возможности будут существенно повышены, а там, где высок потенциал экспорта, возрастает и инвестиционная привлекательность. Мы считаем, что именно малый и средний бизнес сегодня нуждается в содействии в привлечении иностранных инвестиций. Понимая, что инвестор должен иметь доверие к стране, ему нужны определённые гарантии безопасности и сохранности его денег, министерство экономики готово стать арбитром и стороной переговоров, для того чтобы увеличить шансы привлечения средств. Но при этом нельзя не учитывать, что ввиду политических событий в стране, мы теряем многие шансы на привлечение инвестиций, - добавила экономист.

Законы хорошие, но…

В свою очередь д.э.н., профессор, ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований РАН Аза Мигранян обратила внимание на "хронические" проблемы в инвестиционном имидже Кыргызстана.

Она подчеркнула, что Кыргызстан, теоретически является одной из наиболее развитых стран СНГ с точки зрения уровня либеральности отношений и экономической политики, уровня развитости рыночных институтов, конкуренции, свободы входа на внутренний рынок, что являет собой мощный стимулирующий инструмент, с точки зрения интересов любого инвестора.

- Республика могла бы стать наиболее привлекательной страной для инвесторов, но существующие базовые проблемы не дают ей этого сделать. Во-первых, это проблема, связанная с так называемой необеспеченностью правовой защиты института собственности. Все мы знаем, что незыблемость прав собственности, независимых от политического строя, от проводимых реформ, от изменений Конституции и т.д. – это "священная корова" рыночной экономики. В любой стране инвестор в первую очередь рассматривает именно этот фактор, как определяющий для долгосрочных инвестиций, но он в меньшей степени влияет на краткосрочные инвестиции. Поэтому начиная с двухтысячных годов мы наблюдаем, что в Кыргызстане преобладают краткосрочные инвестиции в проекты, имеющие быстрый цикл оборачиваемости и не требующие инфраструктурных вложений – это торговля, сфера услуг, сельское хозяйство, но даже здесь наблюдается низкая доля инвестиций, - отметила эксперт.

Второй проблемой она назвала существующую систему противоречий в национальном законодательстве КР. В первую очередь они связаны с тем, что на государственном уровне прописаны довольно либеральные, привлекательные условия для любого инвестора, тогда как непосредственная реализация инвест-проектов на местах формирует мощные институциональные и правовые барьеры, так как регулирование проектов осуществляется непосредственно местными органами власти.

- Кроме того, естественно если речь идёт о долгосрочных инвестициях, то требуется большое количество согласований, связанных с техническими требованиями и необходимостью урегулирования ряда вопросов, - пояснила Аза Мигранян.

Третьим фактором, сдерживающим инвестиционное развитие, экономист назвала политическую нестабильность системы управления государством, и как следствие отсутствие преемственности власти и обязательств по отношению к инвесторам.

- Я имею в виду нашумевшие попытки пересмотра соглашения с Кумтором, довольно сложные условия реализации проектов с Российской Федерацией и с тем же Китаем. Здесь, как минимум вспоминается попытка китайской стороны построить логистический центр, который в результате был перемещён и реализован в Казахстане. И эти моменты оказывают достаточно сложное и противоречивое отношение инвесторов к Кыргызстану, - поделилась свои видением эксперт.

Она добавила, что сегодня на мировом рынке начался кризис и развивается дефицит инвестиций, т.е. за инвестиции борются многие государства.

- Мы вошли в то состояние рынка, когда не инвесторы ищут, куда им войти со своими капиталами, а страны выискивают инвесторов, и тут большую роль будет играть конкурентоспособность, а это значит – чёткая стратегия, конкретные проекты, понимание развития на долгосрочный период минимум на десять лет вперёд, а желательно на тридцать лет, и соответственно формирование гарантии со стороны государства, с точки зрения сохранности вложенных средств. И Кыргызстан, к сожалению, проигрывает практически по всем этим позициям, даже свои ближайшим соседям, - пояснила Аза Мигранян.

Кризис как новая возможность

По мнению председателя московского отделения Общероссийского Кыргызского Конгресса Марселя Салахунова, Кыргызстан должен использовать кризис в своих интересах.

- В условиях мирового экономического кризиса, Кыргызстан должен, засучив рукава, использовать все возможности для того, чтобы как можно больше зарабатывать. Если говорить в контексте кыргызко-российских отношений, это касается увеличения экспорта. Но для того, чтобы развивать экспортный потенциал, нужно начать поддерживать национальных производителей, прежде всего, текстильной продукции. Мы пытались продвигать на российском рынке экспортную продукцию в секторе продуктов питания, а также сельскохозяйственные товары, но это у нас не получилось, потому что это слабо развитая отрасль в КР. Таджикские, узбекские, турецкие предприниматели скупают у нас эту продукцию, как сырьё, и реализуют на территории России уже в качестве готовых упакованных продуктов. Мы, к сожалению, этот момент упустили, - отметил эксперт.

Он добавил, что за пять лет членства в Евразийском экономическом союзе, Кыргызстан не достиг серьезного прогресса в экспорте своих товаров на рынок ЕАЭС.

- Еще до вступления Кыргызстана в союз при посольстве КР в РФ была должность торгового представительства, но ее почему-то сократили. Мне кажется, именно сейчас, в этот самый трудный период, когда Кыргызстану необходимо налаживать экспорт, у нас должен быть в посольстве должен быть торговый представитель, который каждый день должен заниматься тем, чтобы создавать благоприятные условия для сбыта кыргызских товаров. К сожалению, пока эта наша инициатива, которую мы предлагали реализовывать даже на общественных началах, не нашла поддержки в правительстве КР. В итоге производители, не смотря на кризис, все равно экспортируют изделия из Кыргызстана, но миллиардные обороты в области экспорта текстильной продукции находятся в тени, т.е. проходят мимо государственной кассы. Зарабатывают производители и экспортёры, но не государство. На мой взгляд, необходимо оптимизировать работу, чтобы доходы от экспорта поступали в бюджет КР, - поделился своим мнением Марсель Салахунов.

Между тем, дефицит кыргызского бюджета продолжает расти, в разы превышая запланированные показатели. В этом году казначейство КР едва справляется с выплатами по защищенным статьям. Перспективы на следующий год еще более безрадостные. По прогнозам аналитиков, республике вряд ли удастся компенсировать недостаток бюджетных средств даже за счет внешних займов, т.к. помимо всего прочего, с 2021 года республика должна начать выплату основного долга перед Китаем.