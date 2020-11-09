На Орто-Сайском рынке произошел крупный пожар (фото, видео)

Накануне ночью в Бишкеке произошел крупный пожар. Загорелся объект на Орто-Сайском рынке. Огонь начал быстро распространяться. По информации очевидцев, сначала в тушении пожара были задействованы 3 пожарных расчета, а затем 5.

По информации МЧС, 9 ноября 2020 года в 00:18 часов в по улице Суйюркулова произошел пожар.

- Для тушения огня были привлечены: 5 пожарных расчёта, водавоз, автолестница (АЛ), Штаб и оперативная группа ЦУКС МЧС. Также на месте находился заместитель министра ЧС КР полковник Калыс Ахматов. Кроме этого, были задействованы сотрудники МВД, 1 бригада скорой медицинской службы и бригада с 1 РЭС. В 02:16 часов пожар был локализован, что означает что действиями пожарных огонь взят на контроль. Также пресечена дальнейшая распространение пожара на близко расположенные объекты, - говорится в информации.

Полностью ликвидировать возгоранию удалось в 8:55 утра. Предварительная общая площадь пожара составила примерно 1800 кв.м. Жертв и пострадавших нет, уточняется причина возникновения возникновения пожара.