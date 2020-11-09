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Минус один. Таалатбек Масадыков отказался от участия в выборах главы КР

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- Виктория Гунгер
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Политик Таалатбек Масадыков отказался от участия в грядущей президентской гонке 10 января. Он недоволен происходящим в настоящее время беззаконием. Свое заявление он опубликовал на YouTube-канале.

Напомним, в социальных сетях последние пару месяцев шла активная агиткомпания сторонников Таалатбека Масадыкова в его пользу.

Стоит напомнить, что прием документов в ЦИК заканчивается 14 ноября. На сегодняшний день заявки на участие в избирательном процессе подали 10 кандидатов. Исполняющий обязанности президента и премьер-министра КР Садыр Жапаров пока о своем участие Центризбирком не уведомлял.


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URL: https://www.vb.kg/393922
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, политика, Таалатбек Масадыков
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