Минус один. Таалатбек Масадыков отказался от участия в выборах главы КР

Политик Таалатбек Масадыков отказался от участия в грядущей президентской гонке 10 января. Он недоволен происходящим в настоящее время беззаконием. Свое заявление он опубликовал на YouTube-канале.

Напомним, в социальных сетях последние пару месяцев шла активная агиткомпания сторонников Таалатбека Масадыкова в его пользу.

Стоит напомнить, что прием документов в ЦИК заканчивается 14 ноября. На сегодняшний день заявки на участие в избирательном процессе подали 10 кандидатов. Исполняющий обязанности президента и премьер-министра КР Садыр Жапаров пока о своем участие Центризбирком не уведомлял.