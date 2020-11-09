В Кыргызстане за сутки зафиксировано 571 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане за сутки зафиксировано 571 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 154

Ош - 52

Чуйская область – 78

Ошская область - 86

Таласская область – 20

Нарынская область - 1

Иссык-Кульская область – 47

Джалал-Абадская область – 77

Баткенская область - 56

Всего за весь период зарегистрировано 63390 случаев COVID-19.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 406 пациентов.

Бишкек – 145

Ош – 15

Чуйская область – 64

Ошская область – 34

Нарынская область – 3

Иссык-Кульская область – 21

Джалал-Абадская область – 58

Баткенская область – 66

Всего за весь период выздоровели 54 358 человек