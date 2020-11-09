В Кыргызстане за сутки зафиксировано 571 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане за сутки зафиксировано 571 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Республиканский штаб.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 154
Ош - 52
Чуйская область – 78
Ошская область - 86
Таласская область – 20
Нарынская область - 1
Иссык-Кульская область – 47
Джалал-Абадская область – 77
Баткенская область - 56
Всего за весь период зарегистрировано 63390 случаев COVID-19.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 406 пациентов.
Бишкек – 145
Ош – 15
Чуйская область – 64
Ошская область – 34
Нарынская область – 3
Иссык-Кульская область – 21
Джалал-Абадская область – 58
Баткенская область – 66
Всего за весь период выздоровели 54 358 человек