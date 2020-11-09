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Садыр Жапаров отправился в Нарынскую область

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- Виктория Гунгер
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Исполняющий обязанности президента и премьер-министра КР Садыр Жапаров сегодня, 9 ноября, посетит с рабочей поездкой Нарынскую область. Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения Аппарата Правительства КР.

Как отмечается, в ее рамках он ознакомится с деятельностью социальных объектов, посетит Верхне-Нарынский каскад ГЭС, а также примет участие на торжественном открытии квартирного комплекса для сотрудников правоохранительных органов.

- В завершение поездки, Садыр Жапаров встретится с активом и общественностью Нарынской области, - говорится в информации.


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URL: https://www.vb.kg/393924
Теги:
Нарынская область, правительство, президент, Кыргызстан, премьер-министр
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