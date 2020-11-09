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Омурбек Текебаев сравнил кухню Сыймыка Жапыкеева с броневиком Ленина

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- Бакыт Басарбек
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Лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев посетил кухню главы ГСБЭП Сыймыка Жапыкеева, которое назвал историческим местом. Видео об этом опубликовало издание chyndyk.media.

По словам политика, кухню Жапыкеева можно сравнить с броневиком Ленина.

- Это место, можно сказать, было штабом октябрьской революции. Как Ленин на броневике, так и Сыймык Жапыкеев на этой кухне поднимал дух людей, выступал против узурпации власти. Пропагандисты прошлой власти утверждали, что у Сыймыка элитная квартира, но как я сам убедился, это обычная квартира эконом класса, - сказал Текебаев.


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URL: https://www.vb.kg/393927
Теги:
Омурбек Текебаев, Сыймык Жапыкеев, революция, Кыргызстан
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