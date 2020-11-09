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Главы стран ШОС встретятся в видеоформате

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- Евгений Денисенко
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Заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества пройдет 10 ноября. И состоится в формате видеоконференции, сообщили в пресс-служба этой международной организации.

Заседание пройдет под председательством России, которая в 2019-2020 годах председательствует в ШОС. Главы стран-партнеров обсудят вопросы дальнейшего укрепления и углубления взаимодействия, в том числе в контексте глобальных политических и социально-экономических последствий пандемии коронавируса.

Особое внимание будет уделено развитию взаимодействия в области политики, безопасности, торговли и экономики, культурно-гуманитарных связей, наращивания усилий по углублению политического диалога - в интересах, как заявлено, "обеспечения стабильности на пространстве ШОС, повышения эффективности торгово-экономического сотрудничества, совершенствования координации на ключевых международных площадках".

Первоначально саммиты ШОС и БРИКС планировались на 21-23 июля в Санкт-Петербурге. Но их пришлось перенести на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Повестка предстоящего саммита была проработана в ходе недавнего заседания Совета национальных координаторов стран ШОС в Москве. Были рассмотрены документы, вносимые на подписание глав государств-членов ШОС. В частности, согласованы Московская декларация, План действий по реализации Стратегии развития ШОС до 2025 года, Концепция сотрудничества по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху и Комплексный план совместных мер по противодействию угрозам эпидемий на пространстве региона.

Также были одобрены проекты заявлений глав государств ШОС в связи с 75-летием Победы во Второй мировой войне, о борьбе с распространением террористической идеологии, обеспечении международной информационной безопасности, сотрудничестве в области цифровой экономики, противодействии наркоугрозе и новой коронавирусной инфекции.

Шанхайская организация сотрудничества - региональное международное объединение, в которое входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Наблюдателями в организации являются Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия. Статус партнеров по диалогу ШОС имеют Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Председательство в ШОС на период 2021-2020 годов перешло к России от Кыргызстана на саммите организации, состоявшемся 14 июня 2019 года в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/393935
Теги:
правительство, Россия, Кыргызстан, ШОС
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