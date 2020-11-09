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Противников конституционной реформы в КР назвали политическими мошенниками

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- Бакыт Басарбек
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Гражданский активист и член ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Марат Джуманазаров назвал представителей политического движения "Умут" политическими мошенниками. Видео своего выступления он опубликовал на своей странице в соцсети.

По его словам, партии, которые объединились в движение "Умут", стремятся сохранить коррупционные кормушки.

"Политические мошенники в виде политпартий стремятся сохранить политические коррупционные схемы и с этой целью объединились и назвались ,,Умутом".

Десять лет назад власть оказалась в руках у агентов внедрения внешней формы управления! Они ,,привили" в организм государства и в сознание части общества под видом конституции сборник партийных речевок, что так называемый ,,парламентаризм" - это выборы по партспискам! И что отзыв их депутатов не допускается, а также, что их депутаты не связаны императивным мандатом т.е. не подочётны ни перед избирателем, ни перед партией, по списку которого они получают мандат в ЖК КР! Партийный список и недопущение отзыва -- это конституционные гарантии покупателям мест в избирательных партсписках!

10-лет, у нас не было ни Жогорку Кенеша, ни правительства, ни президента, ни конституции, ни законов!

10-лет, организованные преступные партгруппировки разрушают государственные институты и трансформируют их в свои частные политические анклавы! Законодательный орган страны, а следовательно и все госорганы во главе с правительством оказались в руках у криминализированного политического сообщества которые позиционируют себя как ,,политическая илита"

10-лет партии разгосударствляли все госинституты и трансформировали их в экономических и правовых киллеров против кыргызского государства.

10-лет грабежа страны и народа со стороны партий при полной их безответственности, безнаказанности и вседозволенности!

10-лет, страна живёт в правовых оковах узаконенного преступного основного закона текебаевской конституции!

10-лет, у нас была диктатура кучки политических мошенников, захвативших власть в КР благодаря так называемым выборам по партспискам!", - заявил Джуманазаров.

Напомним, ранее ряд политических партии заявили о создании нового политического движения "Умут". Они требуют провести повторные парламентские выборы 20 декабря и выступают против срочной конституционной реформы, добавив, что к данному вопросу можно вернуться после проведения президентских и парламентских выборов.


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URL: https://www.vb.kg/393937
Теги:
Конституция, партии, реформы, Кыргызстан, активисты, Садыр Жапаров
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