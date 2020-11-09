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Садыр Жапаров рассказал о будущем тарифов на электроэнергию

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- Виктория Гунгер
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Садыр Жапаров посетил "Верхне-Нарынский каскад ГЭС" в рамках рабочей поездки в Нарынскую область посетил "Верхне-Нарынский каскад ГЭС". Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения Аппарата Правительства.

Исполняющий обязанности президента, премьер-министр ознакомился с состоянием вахтового поселка и имущества ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС", охрану которого согласно распоряжению правительства осуществляет ОАО "Электрические станции".

И.о. президента, подчеркнул, что "Верхне-Нарынский каскад ГЭС" - стратегически важный объект для Кыргызстана, строительство которого в первую очередь обеспечит энергетическую безопасность страны.

Садыр Жапаров поручил своевременно докладывать информацию о ходе судебных разбирательств, отметив, что данный вопрос находится у него под личным контролем.

Садыр Жапаров пообещал, что весной 2021 года будут отменены все лимиты на потребление электроэнергии. Также он отметил, что тариф за потребление света останется прежним.

Напомним, что закрытое акционерное общество "Верхне-Нарынские ГЭС" (ЗАО "ВНГЭС") было зарегистрировано в октябре 2012 года в соответствии с соглашением между правительствами Кыргызкой Республики и Российской Федерации, однако в связи с денонсацией соглашения кыргызской стороной и прекращением его действия, с 9 августа 2016-го по настоящее время проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы были приостановлены.


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URL: https://www.vb.kg/393938
Теги:
ГЭС, Нарынская область, отключение электроэнергии, президент, тарифы, Кыргызстан, Электрические станции
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