Гулсина Кожоярова: У медиации есть своя философия и это любовь к людям

Есть стереотип, по которому, многие считают, что медиация разрешает споры, а на самом деле у нее более широкий спектр. Медиация дает развитию общества больше возможностей. Например, в Казахстане, и в других соседних странах, ее используют как инструмент согласия и примирения в обществе. Большая проблема в Кыргызстане, что у нас государство пока недооценивают медиацию. Поэтому никто не занимается соответствующим информированием населения.

Медиация - это не западные ценности, это то, что дается человеку с рождения. Малыш бежит к папе и маме, чтобы решить конфликт. Медиация присуща нашей природе. Таким мнением в интервью VB.KG поделилась председатель Наблюдательного совета республиканского сообщества медиаторов КР Гулсина Кожоярова.

Можно ли поменять наше отношение к этому вопросу?

- Медиация социальный, а не правовой институт. Некоторые страны применяют медиацию как социальный институт, некоторые идут правовым путем. Философия медиации должна воспитываться. Как социальный институт принять - долгий путь. Надо чтобы каждый понял, что когда человек кричит - он сигнализирует о своих неудовлетворенных потребностях! То есть чтобы все в философии и мышлении людей было пропитано медиацией. А в правовом поле путь принятия медиации короче. У нас закон о медиации принят в 2018 году. И принимая этот закон государство ставило задачи дать дополнительный инструмент. С одной стороны, хорошо, что у нас институт медиации свободен, независимый, но в то же время у нас нет государственной финансовой поддержки.

При этом институт пробации жалуется на нехватку и психологов и квалифицированных кадров?

- Да, медиация может помочь наладить контакт между потерпевшей стороной и обвиняемыми. Это работа специалистов и это целый пласт работы, которую надо делать, и общество должно понимать, насколько это важно.

Мы встречались с руководством департамента пробации. В Чехии есть такой опыт сотрудничества института пробации и медиаторов. Медиатор работает в государственной службе и сразу помогает всем вовлеченным решить сложные вопросы. В восстановительной медиации, когда мы говорим об осужденных, о клиентах пробации - это связано со всем обществом.

У нас медиацию можно применять для отбывающих свои сроки?

- Да бывают очень сложные ситуации. Очень сложно решаются ситуации с теми, кто осуждается за тяжелые преступления. Как правило суд проходит очень быстро. Не только для осужденного для всего круга его общения, семьи все рушится. Семейные отношения рушатся, стигматизируются. Но даже в этой ситуации люди пытаются как-то решить, смягчить ситуацию. И в законодетельстве КР позволительно работать с осужденными, на зоне. Ведь многие пытаются наладить контакт, а может помочь в этом медиатор.

Семейное насилие отяготилось из-за пандемии, смены власти, кризиса. Куда обращаться в поисках медиаторов? Может само обращение поможет не допустить насилия.

- У нас на сегодняшний день в реестре 240 медиаторов, которых можно найти на сайте mediator.kg. Число обращений из-за семейного насилия в семье увеличилось. Чтобы помочь людям в условиях пандемии мы на днях провели тренинг для наших медиаторов, как проводить медиацию в онлайн-формате.

Чтобы снизить агрессию в обществе нам всем срочно надо идти учится на медиаторов?

- Наша профессиональная организация медиаторов совместно с различными партнерами разработали концепцию развития Медиации на 5 лет. Куда вошли все направления. Надеемся ее сможет принять парламент и поддержит президент.

Все верно вы говорите нам всем миром надо менять мышление, учиться понимать друг друга и жить в философии медиации. Детей с детства надо учить медиации. Агрессивный ребенок - не плохой ребенок, а несчастный. Это вопрос к Министерству образования, как и к Минюсту и Министерству труда и социальной защиты, а пока мы работаем с последствиями. Приходит семейная пара 30 лет, которые в суде говорят, мы развелись, вот наш ребенок, рассудите нас. То есть люди совсем не умеют друг с другом разговаривать, слышать друг друга. А медиация - это как раз и о любви, и об ответственности.