Жапаров заявил о своей готовности услышать "горькую правду" из уст народа

Исполняющий обязанности Президента, Премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Нарынскую область встретился с активом и общественностью города Нарын и Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Выступая перед общественностью, Садыр Жапаров рассказал, что ездит по регионам страны с единственной целью, увидеть реальное положение дел на местах.

"Голос народа никогда не доходит до властей, он сильно искажается и порой властьимущие даже не знают, что происходит у них под носом. Я приехал услышать голос каждого гражданина, увидеть, чем живет наш народ, какие у него проблемы. Я хочу вернуть доверие народа к органам государственный власти", - сказал Садыр Жапаров.

Он также добавил, что готов услышать "горькую правду" из уст народа и приложить все свои усилия, чтобы решить проблемы, накопившиеся у населения Нарынской области в течение долгих лет.

Во время встречи с и.о. Президента населением было поднято множество вопросов, в частности Садыра Жапарова попросили снизить стоимость электроэнергии в регионе, улучшить инфраструктуру области, обратить особое внимание на проблему по трансформации земель и социальные проблемы.

В завершении, Садыр Жапаров дал поручение соответствующим профильным органам рассмотреть каждую, отдельно поднятую, населением Нарынской области проблему, а также в краткие сроки принять меры по их решению.