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Садыр Жапаров поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост Президента США

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- Бакыт Басарбек
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Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил Джозефа Байдена с избранием на пост Президента Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В настоящее время США находятся на историческом этапе своего развития, и я уверен, что под вашим руководством американский народ достигнет новых высот. Кыргызская Республика всегда уделяла особое внимание взаимовыгодному развитию кыргызско-американских отношений. С большим удовлетворением отмечаю, что переговоры по проекту базового соглашения о сотрудничестве продвигаются вперед. Я уверен, что совместные усилия выведут кыргызско-американские отношения на новый качественный уровень на благо обоих народов", - говорится в поздравительной телеграмме.

Садыр Жапаров пожелал Джозефу Байдену крепкого здоровья и успехов в его начинаниях, а народу США - мира и процветания.


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URL: https://www.vb.kg/393943
Теги:
выборы, президент, США, Садыр Жапаров
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