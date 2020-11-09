Кыргызстанцы в РФ спешат произвести замену паспортов

Дополнительные меры для работы с посетителями пришлось предпринять сотрудникам посольства КР в РФ. Это связано, как пояснили в дипмиссии, с большим наплывом соотечественников, стремящихся обменять общегражданские паспорта с истекшим сроком действия на новые.

Как пояснили в посольстве, в допандемические времена для этого было достаточно вернуться на родину, произвести там требуемые действия и с новым документом отправиться обратно в Россию на заработки. Однако сегодня из-за ограниченности транспортного сообщения с родиной не все могут воспользоваться такой возможностью обменять паспорт или же просто получить новый, кому это необходимо.

Правительство КР приняло решение об автоматическом продлении паспортов до 31 декабря текущего года. И в этот период находящимся в РФ нужно обратиться за получением соответствующей отметки в посольство в Москве. Там же следует подать заявление и на получение нового удостоверения личности. На поступление его из Бишкека в посольство уходит примерно месяц. А поскольку до конца года остается всего полтора месяца, многие сейчас спешат уложиться в отведенные сроки. Этим и вызван большой поток соотечественников в посольство в Москве, куда им приходится приезжать из различных регионов России.

В связи с резким увеличением таких обращений в консульском отделе дипмиссии были увеличены приемные часы по соответствующим вопросам. В будние дни - с 08.30 до 20.30 в порядке живой очереди, по электронному талону, без предварительной записи, для всех желающих. А по субботам, с 10.00 до 14.00 – еще и специально для граждан КР, прибывающих из отдаленных российских регионов, по заранее составленным заявкам. Учитывая многочисленность таких приезжающих, их попросили заблаговременно обращаться на электронную почту консульского отдела по адресу: 4992385069@mail.ru.

И вот теперь в посольство сообщили, что в целях упорядочивания и систематизации необходимой работы данный отдел с 16 ноября переходит на прием граждан КР по предварительной записи. Для этого нужно направить заявку на электронный адрес msk.pasport.kg@mail.ru с указанием ФИО, даты рождения, контактные телефоны заявителя, уточнить цель - получение или обмен паспорта. Подтверждение о записи на прием в ближайшее свободное время с перечнем требуемых документов будет направлено в течение одного рабочего дня.

Заявки, не содержащие упомянутую информацию, станут отклоняться, предупредили в посольстве. В нем также подчеркнули, что запись производится на бесплатной основе. И призывали соотечественников не пользоваться услугами посредников.

По остальным консульским услугам прием граждан осуществляется в обычном режиме – путем получения талона электронной "живой" очереди.