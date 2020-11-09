Отважный повар Урмат мечтает кормить правильно как можно больше людей в КР

Урмату Осмонову 21 год, и он – человек с особыми возможностями здоровья. Он работает поваром в социальной деревне "Манас". Умеет профессионально готовить и по-настоящему любит своё дело, говорит о работе с энтузиазмом. Для него также важны принципы органического и безопасного питания, что выдаёт в нём человека неравнодушного. А ведь учиться всему тому, что он сегодня умеет, ему было нелегко.

Особенности развития Урмата связаны с речью, обучением и адаптацией. Из-за них в детстве и подростковом возрасте ему было труднее общаться с окружающими и осваивать новые навыки, чем многим его сверстникам. Тем не менее, герой нашей сегодняшней публикации много трудился, чтобы быть самостоятельным и жить полной жизнью, – и добился в этом успеха.

Урмат вырос без родителей. До восьми лет он жил в доме малютки, потом – в интернате. До восьмого класса он не умел читать и писать, потому что, вспоминает, учиться ему было неинтересно. Но однажды он признался своему учителю, что хочет в будущем стать бизнесменом, на что педагог заметил, что не может быть бизнесменом человек, не умеющий ни прочитать документ, ни подписать его. Это подвигло его на то, чтобы учиться грамоте, и начал он, говорит юноша не без гордости, не с букваря, а сразу с Большой Энциклопедии. Теперь это его любимая книга – там, признается он, "очень интересно написано обо всем, что есть в нашем мире".

Вопреки ограниченным возможностям здоровья, Урмат с раннего возраста стремился к независимости. И добиваться он её всегда предпочитал честным трудом. В пятом классе он стал за деньги мыть посуду. В девятом – научился с товарищами изготавливать швабры. Одну швабру можно было продать за 900 сомов. Чтобы реализовать своё желание усердно работать и в будущем, в 17 лет пошёл учиться.

В государственном реабилитационном центре, куда он попал, детей с особенностями развития учат поварскому делу, животноводству, экологически чистому сельскому хозяйству и овощеводству. Трудоустройство не гарантируют, но Урмат сам узнал о том, что существует социальная деревня "Манас", где есть ферма, пекарня, цех по производству молочных продуктов и огороды – и там нужны работники.

Он приехал в деревню с воодушевлением. Больше всего ему нравилось то, что можно не просто печь хлеб или стоять у плиты целый день, а ещё и помогать выращивать овощи, ухаживать за ними, собирать их. Ведь Урмат учился не только на повара, но и на овощевода. Он, например, умеет делать органические удобрения и компост и знает, что нельзя в земледелии использовать искусственные вещества, потому что они могут вредить как экосистемам, так и потребителям. Урмат особенно подчёркивает – всё, что выращено на ферме, где он работает, – экологически чистое, а значит полезное и для природы, и для людей.

Вспоминая то время, когда он только приехал в "Манас", наш герой признается, что ему было тяжело привыкать к новому месту. Гульбарчин Такырбашева, директор и основательница социальной деревни, объясняет, что Урмат сначала попал на ферму, где уже работали 23 постояльца.

Взаимодействовать с таким большим количеством людей он не привык, поэтому адаптировался медленно. Но когда его перевели в другую часть деревни, где людей было меньше и где к тому же уже работал его друг Бейшенбек, с которым они вместе выросли, Урмат почувствовал себя увереннее. Говорит, что потребовалось много терпения и работы над собой, чтобы приладиться к работе в коллективе, пусть даже маленьком. Но юноша всегда твёрдо знал, в чём его цель – научиться делать что-то правильно и хорошо, – и черпал из этого силы.

- Раньше был страх, когда готовил, – вспоминает Урмат, – я боялся добавить соли, недосолить, пережарить, недоварить. Сейчас я понимаю, что это мои ошибки, человек на них учится.

Урмат – улыбчивый, оптимистичный юноша. Рассказывая о своём обычном дне, он говорит, что по утрам обычно первым делом торопится проверить овощи на огородах, убедиться, что всё растёт, как надо, что нигде не завелись вредители. Тут он вновь возвращается к идее органической пищи – правильно, без синтетики, выращенный помидор, утверждает он, очень сильно отличается от тех, что можно купить в магазине, особенно если не сезон. У органических помидоров насыщенный запах и богатый вкус.

- Такие и надо есть. Это забота, – объясняет он. – Люди должны есть натуральное, полезное.

Урмат не просто рад тому, что может участвовать в выращивании продуктов, из которых он же в том числе и готовит жителям деревни еду, – он хочет, чтобы органическое земледелие распространялось по всей стране. Поэтому, рассуждая о своих мечтах, наш герой любит говорить не только о путешествиях по миру, но и о том, чтобы иметь возможность правильно кормить больше людей.

Особенно интересно наблюдать за Урматом, когда он работает. К приготовлению пищи молодой человек относится не только как к технической задаче, но и как к творчеству – рассказывает, чего и сколько надо добавить, чтобы получить правильный вкус, почему замешивать тесто нужно именно так, а не иначе, как правильно рассчитать время приготовления. Поэтому Урмат сам печёт хлеб – признаётся, что учился этому долго и усердно, но теперь любит это делать – потому что, когда печётся хлеб, пахнет домом.

Его очень любят живущие в социальной деревне дети, потому что у каждого из них любимое блюдо, и Урмат готовит им эти блюда по праздникам. Повар говорит, что для него это не дополнительная нагрузка, а удовольствие – приготовить что-то нестандартное, порадовать детей.

Этот отважный молодой человек преодолел много трудностей, не потеряв доброго нрава и задора. Это значит, что можно ждать от него новых успехов. Возможно именно стараниями Урмата – и благодаря его примеру – в Кыргызстане в ближайшее время принципы органического и безопасного земледелия и питания получат большее распространение. Это важно, потому что чем правильнее питание, тем здоровее нация.

Данный материал был подготовлен в рамках деятельности кыргызско-германского проекта GIZ "Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в КР".