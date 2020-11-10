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В сердце Баямана села батарейка. Срочно нужно ее заменить

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- Надежда Хохлова
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В Бишкеке парню неудачно установили кардиодефибриллятор - он вышел из строя. Срочно потребовалась повторная операция - на этот раз в Турции, где есть современное оборудование для исправления врачебных ошибок. Но, прилетев в Анкару, парень пережил клиническую смерть - прибор, задающий ритм сердцу, вышел из строя, и оно остановилось.

Баямана Абдыбекова удалось реанимировать, сейчас он находится в одной из турецких клиник. Врачи говорят маме, что сына нужно срочно оперировать - иначе он умрет! Но на установку нового аппарата необходимо около двадцати тысяч долларов!

- Мы приехали в Турцию на обследование - важно было понять, почему после предыдущих операций в Кыргызстане и в Новосибирске сердце работает неправильно. Деньги на обследование собрали всем миром, помогла и моя сестра, живущая в Турции. Мы были записаны на прием к одному из лучших кардиохирургов страны на 21 октября. Прилетели 20–го, и в аэропорту Баяману стало плохо, оказалось, что дефибриллятор полностью разрядился. Когда приехала "скорая", сердце сына уже не билось. По дороге в больницу врачи пытались завести сердце Баямана - получилось! Но бескислородный период повлиял на мозг, мой мальчик впал в кому. В этом состоянии он находится уже две недели, а я с ума схожу от неизвестности. Врачи говорят: шанс выжить у него есть, анализы хорошие, нужно ждать, пока он проснется. Потом ему будут повторно прижигать патологические участки сердца и имплантировать современный кардиодефибриллятор. На все это нужно 20 тысяч долларов! А без этой операции Баяман не сможет жить дальше, он даже с больничной койки не поднимется. Мы в чужой стране, в отчаянии... - плачет мама парня.

Мама воспитывает Баямана одна. Отец давно не участвует в их жизни. А как начались проблемы со здоровьем у ребенка, так и вовсе пропал. Его ничуть не смущает, что на жизнь его сына сейчас сбрасываются всем миром - по копейке.

Все собственные ресурсы семья исчерпала. Баямана лечат уже два года - в 2018–м парень внезапно попал в больницу с тяжелым нарушением сердечного ритма, из–за которого стал терять сознание. Кардиологи поставили диагноз: пароксизмальная желудочковая тахикардия. Чтобы выровнять ритм, ему установили кардиодефибриллятор, который стоил десять тысяч долларов! Тогда родные Баямана потратили все свои сбережения, чтобы оплатить операцию. Но она не помогла - улучшения не наступило. Тогда отечественные кардиологи посоветовали везти ребенка в Новосибирск, в известную кардиоклинику Мешалкина.

И снова был сбор - мама повсюду просила помощи, ведь в одиночку осилить лечение в России она не могла. В прошлом году деньги удалось собрать, парня прооперировали в Новосибирске - прижгли те участки, которые, как предполагалось, провоцируют неправильный ритм сердца. Но через месяц после возвращения домой Баяману снова стало плохо, а заряд батареи в дефибрилляторе стремительно садился из– за того, что прибор работал в колоссально напряженном режиме.

Кардиологи, устанавливавшие прибор, сказали, что потребуется полная его замена, поскольку семилетний ресурс исчерпан менее чем за год. Но важно было узнать, почему так происходи, и один из турецких кардиохирургов, наблюдавших Баямана, настоятельно порекомендовал обследовать парня в Турции. Невозможно же каждый год оперировать человека.

Сейчас мама Баямана очень ждет помощи с родины. Это очень страшно - час за часом переживать бессилие под окнами реанимации в чужой стране, без денег, которые требуют врачи за спасение сына. Бесплатно никто его лечить не будет - это факт. Без установки нового кардиодефибриллятора Баяман не сможет жить. Сейчас важно объединить как можно больше людей одной идеей - чем больше помогающих, тем меньше от каждого требуется помощи. И двадцать сомов много, когда нас много! Давайте, друзья, кто сколько сможет, пополним копилку жизни Баямана, ведь ему всего шестнадцать!

Помочь можно несколькими способами:

пополнить ЭЛСОМ–кошелек - 0708–13–17–97 (оформлен на брата Баямана - Нургазы Матцаева, он сейчас координирует сбор помощи в Кыргызстане);

перевести средства на банковскую карту Visa 4169 5853 4982 9423, получатель Nurgazy Mattsaev;

принести на точки сбора интернет–форума "Дизель", координаты их на этой странице.


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URL: https://www.vb.kg/393947
Теги:
операция, Турция, Кыргызстан, Помощь
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