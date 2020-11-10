"Ынтымак" переиграл "Достук" и выиграл Кубок президента по кок-бору

"Ынтымак" переиграл "Достук" и стал обладателем Кубка президента по кок-бору

Конноспортивные соревнования проводились с 3 по 8 ноября. В финале турнира команда из Таласской области одержала победу со счётом 9:2.

Турнир в Чолпон-Ате проводился в честь Дня независимости Кыргызстана и должен был пройти в августе, но был перенесён из-за пандемии COVID-19. Победителем Высшей лиги в прошлом году стал "Достук", но к поединку, который состоялся 8 ноября, он подошёл без лучших игроков, так как они покинули команду.

Как сообщает Metaratings, в Первой лиге победа досталась "Мурасу" из Иссык-Кульской области. Звание лучшего игрока Кубка досталось Нуржану Мелисбеку уулу из "Ынтымака".