В Кыргызстане за сутки зафиксировано 570 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане за сутки зафиксировано 570 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Республиканский штаб.
Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:
Бишкек - 121
Ош - 114
Чуйская область – 85
Ошская область - 30
Таласская область - 21
Нарынская область - 5
Иссык-Кульская область – 51
Джалал-Абадская область – 61
Баткенская область - 82
Всего за весь период зарегистрировано 63960 случаев COVID-19.
За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 416 пациентов.
Бишкек – 75
Ош – 26
Чуйская область – 53
Ошская область – 56
Таласская область – 23
Нарынская область – 5
Иссык-Кульская область – 18
Джалал-Абадская область – 91
Баткенская область – 69
Всего за весь период выздоровели 54 774 человек