В Кыргызстане за сутки зафиксировано 570 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане за сутки зафиксировано 570 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Новые случаи COVID-19 U07.1 и U07.2 за прошедшие сутки:

Бишкек - 121

Ош - 114

Чуйская область – 85

Ошская область - 30

Таласская область - 21

Нарынская область - 5

Иссык-Кульская область – 51

Джалал-Абадская область – 61

Баткенская область - 82

Всего за весь период зарегистрировано 63960 случаев COVID-19.

За сутки выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии 416 пациентов.

Бишкек – 75

Ош – 26

Чуйская область – 53

Ошская область – 56

Таласская область – 23

Нарынская область – 5

Иссык-Кульская область – 18

Джалал-Абадская область – 91

Баткенская область – 69

Всего за весь период выздоровели 54 774 человек