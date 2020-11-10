Садыр Жапаров примет участие в заседании Совета глав государств ШОС

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Премьер-министр Садыр Жапаров сегодня, 10 ноября, примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет под председательством Российской Федерации в формате видеоконференции.

В ходе мероприятия планируется обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. По завершению заседания будет принят ряд итоговых документов.

Примечание: Шанхайская организация сотрудничества является постоянно действующей международной организацией, о создании которой было объявлено 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР) Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Узбекистан. Основными направлениями сотрудничества являются развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия, а также борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и наркотрафиком.

На сегодняшний день членам организации являются Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Государства-наблюдатели: Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия.