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Задержаны несовершеннолетние. На их счету несколько угонов авто в Бишкеке

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- Виктория Гунгер
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МВД КР задержали подозреваемых в совершении серии угонов автомашин. Об этом сообщает ведомство.

Как отмечается, 6 ноября 2020 года ночное время в одном из микрорайонов столицы неизвестные угнали автомашину марки "Хонда Фит" белого цвета, принадлежащую сорокачетырехлетнему бишкекчанину.

- Следственная служба УВД Первомайского района начало досудебное расследование по статье 206 "Угон автомототранспортного средства" УК Кыргызской Республики. Кроме этого в органы внутренних дел обратились другие автовладельцы по фактам угона. Сотрудниками милиции отрабатывалось несколько версий, вскоре комплекс проведенных мероприятий позволил установить примерное местонахождение подозреваемых. В тот же день через несколько часов подозреваемые были выслежены. Сотрудники Службы криминальной милиции МВД оповестили оперативные службы УВД Джалал-Абадской области, что подозреваемые направляются их сторону на угнанной автомашине по автодороге Бишкек – Ош. На 449 км указанной автотрассы в городе Таш-Кумыр автомашина "Хонда Фит" была остановлена инспекторами ОБДД УВД Жалал-Абадской области и оперативниками СКМ Таш-Кумырского ГОВД, - говорится в информации.

Задержаны двое подозреваемых - несовершеннолетние С.А. и А.Р., уроженцы Ошской области. Первый уже имеет судимость за грабеж.

- По данным СКМ МВД указанные задержанные лица причастны к четырем фактам угонов автомашин марки "Хонда Фит", совершенным на территории города Бишкек. Установлено, что в ночь на 3 ноября они угнали автомашину такой же марки у жителя столицы. В ночь на 5 ноября злоумышленники угнали автомашину марки "Хонда Фит" на улице Сельповская. Утром 5 ноября была угнана еще одна автомашина "Хонда Фит" в столичной новостройке Ак-Босого. Молодые люди угоняли машины, некоторые из них совершив ДТП, разбивали и бросали. Имеются факты кражи вещей с автомашин, - пояснили в МВД.

По предварительным данным, последнюю угнанную автомашину они собирались продать. В настоящее время осуществляется досудебное расследование по всем фактам.


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URL: https://www.vb.kg/393960
Теги:
грабеж, угон, автомобили, МВД
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