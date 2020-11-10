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В Сокулуском районе за угон авто задержан 52-летний местный житель

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- Виктория Гунгер
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Оперативниками ОВД Сокулукского задержан мужчина по подозрению в угоне автомашины. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Как отмечается, 4 ноября текущего года в органы внутренних дел Сокулукского района поступило сообщение по факту угона автомашины марки "Фольсваген" в одном из домов села Орок.

- Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 206 (Угон автомотраспортного средства) УК КР. Оперативниками ОВД Сокулукского района спустя трое суток автомашина обнаружена в селе Селекционное. По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС ОВД Сокулукского С.У., 1968 года рождения. В настоящее время досудебное производство продолжается, - подчеркнули в ГУВД Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/393963
Теги:
грабеж, Сокулукский район, уголовная ответственность, угон, Чуйская область, ГУВД
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