В Сокулуском районе за угон авто задержан 52-летний местный житель

Оперативниками ОВД Сокулукского задержан мужчина по подозрению в угоне автомашины. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Как отмечается, 4 ноября текущего года в органы внутренних дел Сокулукского района поступило сообщение по факту угона автомашины марки "Фольсваген" в одном из домов села Орок.

- Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 206 (Угон автомотраспортного средства) УК КР. Оперативниками ОВД Сокулукского района спустя трое суток автомашина обнаружена в селе Селекционное. По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС ОВД Сокулукского С.У., 1968 года рождения. В настоящее время досудебное производство продолжается, - подчеркнули в ГУВД Чуйской области.