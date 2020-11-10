В РФ не исключают влияния мигрантов на криминогенную ситуацию

Ситуация с мигрантами, которые из-за пандемии не могут вернуться домой из России, чревата ростом числа преступлений самого разного рода. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по проблемам криминогенной обстановки в стране.

"Россия все еще имеет много иностранных граждан, которые потеряли работу из-за пандемии и которые ограничены в возможностях вернуться на родину", - отметил Медведев. По его словам, "это, безусловно, тоже может способствовать росту криминальных проявлений в самых разных отраслях - от мелких фактов мошенничества до тяжких преступлений".

Зампред Совбеза напомнил, что уже принят ряд решений, направленных на урегулирование возникающих проблем.

После этого, считает Медведев, "ситуация несколько упростилась, но она не является гладкой". И, убежден он, за ситуацией в миграционной сфере нужно пристально следить.

Данную проблему заместитель секретаря совета безопасности РФ поднимает не впервые. Аналогичным образом он высказывался в июне, выступая на совещании по проекту концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года.

"В силу ограничений, введенных практически всеми странами, мигранты не могут вернуться на родину, и это может в значительной степени обострить криминогенную обстановку, привести к увеличению числа преступлений в этой области", - отметил тогда Дмитрий Медведев. И, подчеркнув, что "это будет вести к появлению новых схем работы такого рода преступников", предположил: "Последствия пандемии, а значит и рост преступности в определенных сферах может быть достаточно длительным, имея в виду и вероятное обострение ситуации с инфекцией, и новые волны эпидемии, и возможные ограничения, если они все-таки потребуются".

Медведев также заявил на том совещании, что "этот текущий фактор" следует принимать во внимание при подготовке проекта концепции общественной безопасности в РФ: "Наша задача, безусловно, - максимально предотвратить последствия, которые могут возникнуть из-за пандемии и экономического кризиса".