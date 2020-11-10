В КР отмечают День участкового милиционера

Сегодня, 10 ноября на плацу Управления внутренних дел Ленинского района Бишкека состоялось торжественное мероприятие, посвященное ко Дню участковых уполномоченных милиции.

В настоящее время на территории Ленинского района несут службу со своими закреплёнными административными участками около 70 участковых уполномоченных милиции, осуществляющих непосредственный контакт с жителями и гостями столицы, находящихся в постоянной готовности оказать необходимую помощь гражданам.

В день участковых уполномоченных милиции, начальник УВД Ленинского района полковник милиции Женишбек Абитов поздравил своих коллег с профессиональным праздником:

"На сегодняшний день участковый милиционер по праву считается ключевой фигурой в охране правопорядка, и от вас зависит доверие граждан к милиции. Именно вы ближе других сотрудников милиции находитесь к гражданам, где для многих становитесь не только защитниками, но и душевными собеседниками, способными внимательно выслушать, вникнуть в существующие проблемы, поддержать человека в трудную минуту. Поэтому желаем вам всегда быть честными, справедливыми и верными своему делу. Пусть служба будет спокойной, успешной и интересной. С Днем участкового!"- отметил он.