Выплатит ли 15 млн сомов Бакир Таиров за уволенных сотрудников?

В бытность Бакира Таирова главой ГСБЭП КР более 40 сотрудников были, как выясняется, незаконно уволены со своих должностей. По крайней мере, суд с подобной формулировкой обязал восстановить их всех на прежнюю работу. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в ведомстве.

По их данным, теперь этим уволенным сотрудникам нужно выплатить компенсацию.

- Когда Бакир Таиров стал главой ГСБЭП, то он, как это обычно у нас практикуется, стал тащить и своих людей, но почему-то это он стал делать за счет проверенных кадров, профессионалов, которые имели немалый опыт работы в органах. В итоге более 40 человек были уволены без всяких на то оснований. Разумеется, все они подали в суд, выиграли его и теперь они восстановлены на прежние должности. Кроме этого, теперь им еще полагается выплатить компенсацию за пропущенные дни, - рассказали источники.

Стоит отметить, что сумма компенсации или, правильнее сказать, ущерба составляет приблизительно более 15 млн сомов. В этой связи возникает закономерный вопрос, если увольнения были незаконными, то должен ли экс-глава ГСБЭП Бакир Таиров нести ответственность, а значит и выплатить всю сумму ущерба?

С этим вопросом редакция VB.KG обратилась в пресс-службу ГСБЭП, но она пока не доступна для комментариев.