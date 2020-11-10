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Опять "Биримдик"? Экс-глава Токмакского энергосбыта обратился к Зулушеву

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- Бакыт Басарбек
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Экс-начальник Токмакского энергосбыта Улан Мукаев обратился к генеральному прокурору КР Курманкулу Зулушеву с просьбой защитить его от угроз со стороны депутата местного кенеша от фракции СДПК Тыная Жансеитова и руководителей госучреждений.

"Обращаюсь к вам с просьбой о помощи в справедливости, выразившихся в преступных действиях со сторон руководителей государственных учреждений и депутатов местного кенеша г Токмока Чуйской области.

5 марта 2020 г. было совершено умышленное тяжкое преступление группой лиц, а именно депутатом местного кенеша города Токмок Жансеитовым Тынайем, его родным братом и их приближенными лицами в отношении меня, Мукаева Улана Ибраевича, выразившийся в нанесении мне телесных повреждений, удержанием против моей воли и принуждением к увольнению с работы.

Мною по вышеуказанному факту было написано заявление Следственную службу ОВД города Токмок, зарегистрированного в ЕРПП. В настоящее время ведется досудебное производство в Следственой службе ГУВД Чуйской области.

Я как отец троих детей боюсь за свою семью, поскольку лица, совершившее в отношении меня преступления, являются приближенными правящих кругов в городе Токмок и Чуйского района. После случившегося инцидента с их стороны через доверенных лиц постоянно предпринимаются попытки шантажа либо поступают угрозы в адрес меня и моей семьи с требованием отозвать все ранее мною выдвинутые обвинения в их адрес.

В настоящий момент все причастные к преступлению лица находятся на свободе. В отношении них со стороны следствия даже не было предъявлено подозрения, хотя факт совершения преступления очевиден любому жителю Кыргызстана. Все эти обстоятельства прямо наводят на мысли, что лица, причастные к преступлению. пользуюсь властью и ресурсами правящих кругов, хотят уйти от ответственности.

Я как государственный служащий верю, что в Кыргызской Республики во главе стоит угла стот законы и интересы народа. В связи с чем прошу вас оказать содействие беспристрастному и законному расследованию данного уголовного дела, и чтобы виновные лица отвечали перед законом наравне с обычными гражданами", - написал в своем обращении Мукаев.

Напомним, в марте этого года начальник Токмакского энергосбыта Улан Мукаев обвинил депутата местного кенеша Тыная Жансеитова в избиении и давлении. По его словам, его избили за то, что он дал указание электромонтерам отключить свет штабу партии "Биримдик" за долги.

- Ко мне на работу приехал брат мэра Токмака Замир Амангельдиев вместе с другом. Они отвезли меня в штаб партии "Биримдик". Там глава Токмакского водоканала Шабдан Жансейитов забрал у меня сотовый телефон. Депутат же Токмакского кенеша Тынай Жансейитов начал сильно избивать меня, а потом заставил написать заявление по собственному уходу. Тынай специально для этого позвонил начальнику местного РЭС Айбеку Тентиеву и сказал тому, чтобы мое заявление провели через отдел кадров, - сказал он.

Также стоит напомнить, что депутат Тынай Жансеитов в августе 2-18 года подозревался в покушении на убийство.

По данным следствия, 30-летний депутат Токмакского городского кенеша Тынай Жансеитов вместе с сообщником Джумабековым собирались убить 36-летнего Тилека Жамангулова "из-за неприязненных личных отношений".

Мужчины устроили драку у северных ворот скотного рынка в Токмаке, и Жансеитов, взяв у Джумабекова нож, нанес Жамангулову удар в живот. После этого мужчины скрылись. Было возбуждено уголовное дело и милиция объявила в розыск народного избранника. Позже депутат сам сдался властям.

Прокуратура города Токмак внесла ходатайство в суд о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей, однако суд отказал, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.


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URL: https://www.vb.kg/393971
Теги:
Генеральная прокуратура, избиение, Токмак, энергетика, Курманкул Зулушев, Кыргызстан, "Биримдик"
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