Путин: Особую обеспокоенность по-прежнему вызывает обстановка в Афганистане

Сегодня, 10 ноября, под председательством Владимира Путина в режиме видеоконференции проходило заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. В нем принимали участие лидеры не только восьми стран – членов организации (это Индия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан), но и государств-наблюдателей и руководители постоянно действующих органов ШОС.

Также передано видеообращение Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша

Как сообщили в пресс-службе Кремля, открыл саммит президент России. По его убеждению, несмотря на то, что встреча проходит в режиме видеоконференции, "это не помешает нам в деловой и конструктивной атмосфере рассмотреть актуальные вопросы взаимодействия наших государств, подвести итоги председательства России в ШОС, обменяться мнениями по ключевым международным и региональным проблемам".

В этой связи глава РФ подчеркнул необходимость выработки планов сотрудничества на перспективу, дальнейших шагов по противодействию пандемии, смягчению ее негативного влияния на экономики государств-партнеров, на глобальные политические и социально-экономические процессы.

"Россия председательствовала в Шанхайской организации сотрудничества в условиях, когда все наши страны столкнулись с эпидемией коронавируса и необходимостью борьбы с ней, необходимостью ей противостоять. Поэтому были внесены определённые коррективы в повестку нашей совместной работы, уделено повышенное внимание взаимодействию государств-членов по линии здравоохранения, по вопросам защиты жизни и здоровья граждан", - отметил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что страны ШОС оказывали и оказывают друг другу большую помощь и поддержку в борьбе с инфекцией. Россия на безвозмездной основе передала партнёрам по объединению около полумиллиона наборов для лабораторной диагностики коронавируса, а также приборы для бесконтактного измерения температуры. А в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан были направлены группы российских специалистов-медиков, проведено уже девять таких миссий.

Также налажен эффективный обмен данными и опытом между санитарно-эпидемиологическими службами, министерствами здравоохранения стран ШОС. И в ходе нынешнего заседания предстоит утвердить ее Комплексный план по борьбе с эпидемиями, специальное Заявление по коронавирусной проблематике.

По его словам, в период российского председательства проведено в общей сложности более 60 совместных мероприятий, в которых приняли участие представители правительств, ведомств, парламентов, деловых и общественных структур. Часть этих мероприятий прошла в онлайн-режиме. Тем не менее, в рамках ШОС удалось сохранить качество взаимодействия. "Важно, что пандемия не привела к снижению активности на ключевых направлениях деятельности ШОС", - заявил глава РФ.

Он отметил, что заметно активизировалось взаимодействие государств ШОС по внешнеполитической и военной линии. Состоялись две встречи министров иностранных дел. А в сентябре в Москве было организовано совместное заседание министров обороны государств ШОС, в котором впервые приняли участие главы оборонных ведомств стран ОДКБ и СНГ.

"Считаем данное начинание полезным и рассчитываем, что такие расширенные встречи естественных партнёров станут регулярными. Как представляется, это позволит качественно повысить координацию на уровне силовых ведомств, проводить мониторинг ситуации в сфере обороны и безопасности на всём большом евразийском пространстве", - продолжил Владимир Путин.

В ходе российского председательства была также продолжена практика совместных учений с участием военных и специальных подразделений государств ШОС и партнеров, в том числе из стран-наблюдателей. В частности, состоялось контртеррористическое учение на территории Казахстана, в Китае прошло учение по противодействию попыткам использования сети Интернет в экстремистских целях, в России – первый этап пограничной операции "Солидарность". Кроме того, в России и Казахстане организованы, проведены две международные антинаркотические операции "Паутина".

"И, конечно же, не могу не упомянуть, что весь текущий год прошёл под знаком празднования 75-летия окончания Второй мировой войны. Все государства – участники ШОС уделили особое внимание проведению связанных с этим юбилеем памятных мероприятий. Символично, что в Параде Победы на Красной площади в Москве вместе с российскими военнослужащими торжественным маршем прошли расчёты из стран ШОС", - подчеркнул президент России.

"И сегодня, - сообщил он, по итогам заседания мы примем Заявление, в котором отметим, что глубоко чтим память о Великой Победе, подчеркнём значение подвига наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв спасших мир от нацизма. Вижу в этом не только дань уважения тем, кто сражался с врагом, но и важный сигнал всему международному сообществу о сплочённости государств – членов нашей организации в их решимости сообща отстаивать мир и безопасность".

Владимир Путин констатировал, что ситуация в области глобальной и региональной безопасности остаётся сложной. По-прежнему серьёзную угрозу представляют международный терроризм и наркотрафик. Заметно возросли масштабы киберпреступности. Продолжает деградировать система стратегической стабильности. Не прекращаются и ожесточённые региональные конфликты, более того – появляются новые очаги напряжённости, в том числе на внешних границах ШОС и в соседних регионах. Поэтому одним из ключевых направлений работы ШОС названо содействие мирному, политико-дипломатическому разрешению кризисов, исходящих из "горячих точек".

Особую обеспокоенность по-прежнему вызывает обстановка в Афганистане. По линии ШОС многое делается, чтобы помочь афганским друзьям в поиске национального согласия, в построении долгосрочного и прочного мира. Создана Контактная группа ШОС – Афганистан, в рамках которой разработана и принята "дорожная карта" дальнейших действий нашей ШОС на афганском направлении. Всё это нацелено на оказание помощи Афганистану в становлении стабильного и безопасного государства, свободного от терроризма и наркопреступности, живущего в мире с соседями.

Опасная нестабильность сохраняется на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Вооружённое противостояние в Ливии и Йемене, остающиеся на территории Сирии анклавы бандформирований являются источниками распространения террористической угрозы, наркотиков и оружия. Отдельного внимания заслуживает перемещение боевиков за пределы упомянутого региона. Это ещё больше обостряет конфликты.

"По-настоящему большой трагедией" назвал Владимир Путин происходящее в Карабахе: "С большим удовлетворением хочу отметить наметившийся компромисс и достигнутые договорённости о прекращении кровопролития. Надеюсь, что все предпринятые нами в последнее время шаги приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении".

По мнению президента РФ, ещё одним неприкрытым вызовом общей безопасности являются участившиеся попытки прямого вмешательства извне во внутренние дела государств, участвующих в деятельности ШОС. Речь идёт о грубом нарушении суверенитета, стремлении внести раскол в общество, изменить вектор развития государства, разорвать веками складывающиеся и уже сложившиеся политические, экономические и гуманитарные связи.

"Под таким ударом внешних сил оказалась и Белоруссия, являющаяся наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества. После прошедших в стране президентских выборов наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, развязанной против них информационной и пропагандистской войне", - сказал Владимир Путин.

"Считаем недопустимым, - продолжил он, - чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения. Нужно позволить белорусам самим спокойно во всём разобраться и предпринять необходимые шаги. То же самое в полной мере относится и к недавним событиям в Киргизии, и к разворачивающейся внутриполитической борьбе в Молдавии".

Касаясь экономической повестки ШОС, Владимир Путин заяви: "Российское председательство исходило из того, что все страны нашего объединения заинтересованы в дальнейшем развитии делового сотрудничества, наращивании взаимовыгодной кооперации в торговле, промышленном производстве, цифровой экономике, инновациях и высоких технологиях, в обеспечении продовольственной, транспортной и энергетической безопасности".

С учётом ущерба, который пандемия нанесла экономикам стран ШОС, разработан комплекс совместных мероприятий по выправлению ситуации. Реализуется и утверждённая в 2019 году Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов до 2035 года. Она нацелена на преодоление негативных тенденций во взаимной торговле, на существенное укрепление связей в рамках ШОС в инвесткооперации, финансовой и банковской сферах, промышленности, энергетике, транспорте и других областях.

К работе по восстановлению сотрудничества стран ШОС в социально-экономической и гуманитарной сферах активно привлекаются предпринимательские и общественные круги. Функционируют Деловой совет, Межбанковское объединение, Молодёжный совет ШОС. Развивается межрегиональное сотрудничество в рамках Форума глав регионов ШОС, первое заседание которого состоялось буквально на днях, 29 октября.

К сегодняшнему заседанию, по словам президента РФ, подготовлен солидный пакет итоговых документов по углублению сотрудничества в области политики, экономики и в гуманитарной сфере. "Не сомневаюсь, что вы, уважаемые коллеги, выскажетесь по упомянутым мной и другим вопросам деятельности ШОС, и рассчитываю, что наша работа сегодня будет конструктивной, полезной и эффективной", - резюмировал Владимир Путин.