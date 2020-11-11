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Сработает ли демократия улиц и площадей?

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- Александра Василькова
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Октябрь в Кыргызстане начался с акций протеста, которые переросли в беспорядки и завершились сменой власти. Протестующие подожгли "Белый дом", президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был сложить с себя полномочия. Считается, что сегодня ситуация стабилизировалась и республика вышла из политического кризиса. Однако тренд на акции протеста сохранился. Во всяком случае, только на уходящей неделе в столице едва ли не каждый день кто–либо по какому–либо поводу митинговал.

Понедельник на прошлой неделе побил все рекорды по митинговщине. Начало недели в столице ознаменовалось аж шестью протестными акциями.

Первыми к Дому правительства вышли электрики и рабочие РЭС, не согласные с назначением нового директора ОАО "Северэлектро" Улана Астаркулова. Они назвали такое кадровое решение проявлением коррупции и требовали вернуть уволенного директора Доскула Бекмурзаева.

Через некоторое время возле памятника Ленину, напротив Дома правительства, собрались другие энергетики. Они заявили, что вышли "поддержать закон".

- Мы не сторонники Улана Астаркулова, мы - сторонники закона. Кто–то говорит, что мы провоцируем, но это не так. Мы соблюдаем масочный режим, дистанцию. Никто не кричит, стоим спокойно. Мы хотим, чтобы все вопросы решались в правовом поле. Те, кто вышел к Дому правительства в нашей форме, позорят нас, нельзя так делать, - сказали они журналистам.

Позже возле Дома правительства образовался еще один митинг. Это вышли предприниматели рынка "Дордой", требующие решить проблему с доставкой товаров из Китая.

Четвертая понедельничная акция протеста проходила возле здания Жогорку Кенеша. Там собрались пять женщин общественного объединения "Айымдар кыймылы", не довольных политической ситуацией в Кыргызстане.

- Перенос парламентских выборов в стране - беззаконие. Кадры, которые сейчас у власти, не компетентные. Мы хотим, чтобы у нас в Кыргызстане были спокойствие и справедливость. За митинг никто нам не платил, мы вышли сами, выра-зить свою гражданскую позицию. Мы считаем, что судебные заседания, в том числе и по кой–ташским событиям, должны проходить открыто. Выступаем также против внесения поправок в Конституцию, - заявили протестующие.

И пообещали устроить бессрочную голодовку прямо возле "Белого дома". Правда, намерений своих не исполнили.

Напротив Дома правительства начался пятый митинг. Собравшиеся там 20 человек требовали отставки председателя Нацбанка Толкунбека Абдыгулова.

- Мы требуем провести кредитную амнистию и принять закон о банкротстве физических лиц. Пусть банки не лишают нас единственного жилья. Пандемия коронавируса оставила большой след. Мы - обычные люди, которые не могут выплатить неподъемные суммы, потому что сейчас начался кризис, а банки требуют от нас погашения долгов, - объясняли свою позицию они.

Шестой митинг в понедельник проходил возле здания ГКНБ. Там на акцию протеста собрались сторонники бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова. Требовали отпустить его из–под стражи, поскольку "он не виноват в том, в чем его обвиняют".

Во вторник в Бишкеке проходила акция протеста около Госкомитета физкультуры и спорта. Около трех десятков человек вышли к зданию ведомства с лозунгами "Спорт без коррупции". Требовали уволить Кадырбека Эргешова, директора единственного Республиканского спортивного колледжа (ранее РУОР) имени Шералы Сыдыкова.

В среду митинговали возле Министерства здравоохранения. Там собрались пациенты с почечной недостаточностью, получающие гемодиализ. Как выяснилось, им заменили лекарственный оригинальный препарат "Рекормон" на биосимиляр "Эпосан", а от него у них не поднимается гемоглобин. Также собравшиеся выступали против того, чтобы их лишали выбора и вынуждали получать гемодиализ только в одном центре, который не отличается качеством обслуживания.

Уличные инструменты демократии, такие, как митинги и пикеты, - это способ донести властям свою точку зрения. Норма для любой страны с развитой демократией. Кыргызстан - это совсем другая песня. Так получилось, что акции протеста у нас непременно ассоциируются с дестабилизацией общественно–политической ситуации в стране в целом. Политики почти всегда либо использовали демонстрантов для переворотов и революций, либо демонизировали как врагов государства и народа.

Сейчас никто не навешивает ярлыков на протестантов, однако никто и не торопится выполнять их требования. Нынешняя митинговая активность - это свидетельство недовольства людей тем бардаком, который творится сегодня. Причем во всех сферах и отраслях госуправления. Действующие власти обещали людям позитивные перемены. По факту же пока не происходит ничего, что можно было бы посчитать свидетельством того, что Кыргызстан наконец свернул с кривой дорожки и движется в сторону действительно светлого будущего. Поэтому люди и выходят на улицу.


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URL: https://www.vb.kg/393974
Теги:
митинг, Кыргызстан
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