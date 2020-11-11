Стала известна причина задержки грузов на кыргызско-китайской границе

Ситуация с грузами на кыргызско-китайской границе до сих пор не разрешилась. Об этом редакции VB.KG заявила президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Кыргызстана Дамира Долоталиева.

По ее словам, было проведено множество переговоров по этому вопросу, в том числе, и с участием китайской стороны.

- Как вы знаете, мы встречались с главами различных госорганов, били тревогу, говорили, что предприниматели не могут получить свои грузы, которые стоят на границе. Руководство страны встречалось и с послом КНР в КР, которая заявила, что с китайской стороны нет никаких ограничений на количество машин. В связи с пандемией ограничение стояло только по времени, но недавно мы договорились и время увеличили с 9 до 18.00 часов. Мы также ездили на КПП "Торугарт", чтобы на месте разобраться в ситуации. В итоге выяснилось, что на самой китайской территории не хватает водителей и грузчиков на складах, которые забиты нашими товарами. Дело в том, что в Китае очень строго подходят к карантину. Если человек заболел, то его полностью изолируют от общества, вплоть до того, что закрывают ему дверь. Так что как не крути, а дело в пандемии, - сказала Долоталиева.

По этой причине, продолжила глава Ассоциации рынков, рассматриваются альтернативные варианты прохождения грузов через границу.

- Есть еще вариант через Казахстан, но там цена получается 3 доллара за килограмм, а для наших предпринимателей это невыгодно. Мы ранее просили наше правительство в этом случае хотя бы снизить НДС, но нам отказали. Поэтому пока неизвестно, как решить проблему, - добавила она.