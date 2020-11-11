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Агентство занятости незаконно вывозило граждан в страны Персидского залива

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- Оксана Гут
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Сотрудниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР выявлен канал организации незаконной миграции граждан КР за пределы страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что должностные лица одного из частных агентств занятости, не имея разрешения на право осуществления деятельности по трудоустройству граждан Кыргызской Республики за пределами страны, оказывали услуги гражданам для незаконного их выезда в страны Персидского залива.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по ст. 122 (организация незаконной миграции) КоП КР, по которому предъявлено уведомление о подозрении руководителю агентства гражданке Ж.А.

В ближайшее время собранные материалы будут направлены в суд.


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URL: https://www.vb.kg/393982
Теги:
задержание, миграция, Кыргызстан, МВД
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