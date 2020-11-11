Страны ШОС отметили инициативы Кыргызстана

Шестнадцать документов одобрено лидерами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по итогам их заседания, прошедшего в формате видеоконференции 10 ноября. В одном из главных документов - Московской декларации ШОС отражены и инициативы стран-партнеров, в том числе Кыргызстана.

Этот саммит завершил председательство России в ШОС в 2019-2020 годах, эстафету которого она приняла от Кыргызстана в июня 2019 года. И прошел под председательством президента РФ Владимира Путина. Участие в заседании принял исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики, премьер-министр Садыр Жапаров.

В Московской декларации заявлено, что государства-члены ШОС будут и впредь укреплять эту организацию "в качестве одной из опор формирующегося более представительного и справедливого миропорядка, основанного на верховенстве международного права, прежде всего, Устава ООН, уважении цивилизационного многообразия и самостоятельного выбора народами пути своего политического и социально-экономического развития, равноправном партнерстве государств в интересах обеспечения равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности, поступательного роста и процветания на пространстве ШОС и реализации в этих целях Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года".

Подчеркнуто также намерение "углублять политический диалог, взаимодействие и координацию, продвигать контакты и сотрудничество по линии законодательных и исполнительных органов власти, поощрять обмен опытом в области государственного управления и развития". И подтверждена поддержка усилиям ООН "как универсальной многосторонней организации, которая играет центральную и координирующую роль в поддержании международного мира и безопасности, стимулировании глобального развития, продвижении и защите прав человека".

В декларации отражены такие приоритеты, как обеспечение безопасности, взаимодействие в судебной сфере, развитие межпарламентских связей, торгово-экономического сотрудничества, расширение культурно-гуманитарных и общественных обменов, международных контактов и многое другое.

К числу важнейших задач отнесена борьба с организованной преступностью и экономическими преступлениями. В этой связи отмечена инициатива Кыргызской Республики о создании механизма совещания по борьбе с такими преступлениями.

Заявлено, что Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, подтверждая поддержку инициативы Китая "Один пояс, один путь", отмечают текущую работу по совместному осуществлению этого проекта, в том числе усилия по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и данной инициативы.

Страны ШОС также выступают за реализацию Концепции их сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, принятой 14 июня 2019 года на саммите в Бишкеке, в том числе путем выработки и принятия соответствующего Плана действий, а также за развитие диалога в рамках Специальной рабочей группы по современным информационным и телекоммуникационным технологиям.

Подчеркивая, что "современные информационно-коммуникационные технологии создают новые преимущества и возможности для развития всего человечества, страны ШОС одновременно выступают против "использованию этих технологий в целях, несовместимых с задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности" и за координацию соответствующих усилий на международных площадках. "Согласованные позиции Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан в отношении дальнейшей работы на этом направлении зафиксированы в Заявлении Совета глав государств-членов ШОС о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности", - сообщается в Московской декларации.

Говоря о роли спорта как одного из важных инструментов обеспечения мира, социальной интеграции и устойчивого развития, государства-партнеры высказались за регулярное проведение Всемирных игр кочевников, способствующих сохранению и продвижению древней кочевой культуры и традиций. И приветствовали регулярное проведение марафонов ШОС в китайском городе Куньмине и Иссык-Кульской области Кыргызстана.

Подчеркнута важность народной дипломатии в формировании взаимного доверия, укреплении взаимопонимания и расширении культурно-гуманитарных связей в рамках ШОС. В этой связи отмечены деятельность Китайского комитета по добрососедству, дружбе и сотрудничеству и Центра народной дипломатии ШОС в Ташкенте, а также инициативу Кыргызской Республики об учреждении Культурно-интеграционного Центра ШОС.

В рамках празднования 20-летия ШОС в 2021 году данный год объявлен Годом культуры Шанхайской организации сотрудничества.

"Государства-члены будут и дальше развивать конструктивный диалог, расширять и углублять партнерское многоплановое взаимодействие в целях эффективного решения региональных и глобальных проблем в интересах укрепления политической и экономической стабильности, построения справедливого и равноправного миропорядка", - говорится в Московской декларации.

В числе документов, принятых на нынешнем саммите ШОС, - ряд заявлений по актуальным проблемам современности, план по борьбе с коронавирусом и другие.

Странами-участницами ШОС являются Россия, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Наблюдатели в организации - Монголия, Иран, Афганистан и Беларусь. Статус партнеров по диалогу ШОС имеют Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.