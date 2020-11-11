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Почему неудачно выступила сборная Кыргызстана по дзюдо в Будапеште?

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- Вячеслав Аникин
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Неудачно выступила сборная Кыргызстана по дзюдо на международном турнире в Будапеште. Никто из наших мастеров татами не сумел войти даже в первую десятку лучших в своей весовой категории.

Артур Те, которого еще несколько лет назад справедливо считали одним из самых перспективных дзюдоистов нашей страны, уступил в первом же поединке представителю Румынии Петру Жукову. Владимир Золоев проиграл свой первый и последний бой на венгерском татами за 39 секунд спортсмену из Венгрии. Фарух Булекулов смог выиграть две схватки, но в третьей потерпел поражение от борца из Сербии. На счету Эрлана Шерова только одна победа - над американцем Колтуном Брауном, во втором поединке он уступил представителю Азербайджана. Лидер сборной Кыргызстана - супертяж Юрий Краковецкий - сдался в дебютном поединке борцу из Грузии Геле Зоолишвили. В результате наши единоборцы остались без зачетных баллов, необходимых для получения олимпийских лицензий.

Нужно отметить, что турнир в столице Венгрии прошел с организационной точки зрения идеально. Все спортсмены сдали тест на коронавирус, каждые полчаса татами протирались специальным дезинфицирующим раствором, даже судьи обрабатывали обувь перед выходом на место ристалищ. И самое главное, две трети зрительских мест в зале пустовали. С коронавирусом шутки плохи!

После возвращения домой руководители сборной Кыргызстана объяснили фиаско своих спортсменов отсутствием у них в последние месяцы соревновательной практики. Но этот довод не выдерживает никакой критики, потому как и зарубежные дзюдоисты были лишены возможности участвовать не только в международных турнирах, но и в национальных чемпионатах. Следовательно, причины поражений наших лучших единоборцев надо искать в другом.

Например, доподлинно известно, что члены сборной Казахстана по дзюдо регулярно проводили спарринги с молодыми спортсменами своей страны, то есть соревновательная практика у них была. Может быть, и нашим спортивным чиновникам имело смысл организовать тренировочные турниры с участием лучших дзюдоистов Кыргызстана, а не только сборников.

Сейчас многие тренеры наших сборных убеждены, что спортивные власти явно переусердствовали, запретив проведение абсолютно всех соревнований по различным видам единоборств. Можно было бы организовывать состязания в спорткомплексе "Газпром" - детям" на Иссык–Куле при пустых трибунах и под жестким наблюдением медиков.

Руководители Госагентства по молодежной политике, физической культуре и спорту не скрывают, что практически все национальные дружины страны регулярно проводят учебно–тренировочные сборы. Но дело в том, что ни одна тренировка, пусть даже самая интенсивная, не заменит турнира. Соревновательная практика для спортсмена превыше всего.

В декабре в Сербии пройдет чемпионат мира по спортивной борьбе. На этом турнире также можно будет завоевать олимпийские путевки. Наши дружины по вольной, греко–римской и женской борьбе сейчас усиленно готовятся к этому турниру в тренировочном режиме А вот за рубежом, если верить сообщениям из Интернета, сборники активно участвуют в национальных состязаниях, в которых повышают не только свои физические кондиции, но и укрепляют силу духа.

Несколько дней назад главный тренер сборной Кыргызстана по современному пятиборью Виктор Мальцев с грустью сказал корреспонденту "Вечернего Бишкека", что его подопечные находятся в прекрасной физической форме, но психологически угасли из–за отсутствия соревнований. "Нам хотя бы со спортсменами из Казахстана провести встречу. У ребят сразу бы поднялось настроение!".

Но об этом нашим пятиборцам остается только мечтать.


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URL: https://www.vb.kg/393989
Теги:
дзюдо, Венгрия, Кыргызстан
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