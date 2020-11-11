Жапаров: Академия наук должна быть центром бурной деятельности, а не музеем

Исполняющий обязанности президента КР, премьер-министр Садыр Жапаров сегодня посетил Национальную академию наук. Об этом сообщает пресс-служба аппарата главы государства.

В ходе визита Садыр Жапаров осмотрел выставку трудов ученых Национальной Академии.

Президент НАН Мурат Джуматаев рассказал о деятельности, достижениях и открытиях научного учреждения. Также он отметил трудности, с которыми сталкивается в настоящее время Академия, в частности проблема нехватки средств на обновление техническо-приборной базы.

"За последние 16 лет ни один президент страны и премьер-министр не посещал Национальную Академию. Надеемся, что ваш визит будет знаком того, что отношение к науке и трудам ученых изменится, что в дальнейшем принесет положительные результаты", - сказал Мурат Джуматаев, обращаясь к Садыру Жапарову.

В своем выступлении и. о. президента поздравил ученых Кыргызстана с Днем науки, пожелав им здоровья и успехов в работе. Он отметил, что издревле мир ученых разрабатывал стратегии, чтобы в короткие сроки добиться желаемого результата.

Но описывая нынешнее состояние научного сообщества, и. о. президента выразил сожаление о том, что сегодня наша наука и наше общество живут обособленно друг от друга. "Сливки нашего общества, интеллигенция зачастую не вовлекаются в социально-экономические процессы в стране. Основная причина в том, что, в первую очередь, государство не уделяет должного внимания, и наши ученые не в состоянии справиться с жизненными трудностями. Но я думаю, что миссия ученых состоит в том, чтобы выборочно представлять стратегии правительства общественности, оказывать помощь исполнительной власти в установлении приоритетов. Мы уже потеряли много времени, и, к сожалению, десятилетиями наша наука сталкивалась с системными проблемами. А без науки не может развиваться ни экономика, ни государство в целом. Ученые - лицо общества", - отметил Садыр Жапаров.

Он также добавил, что при проведении реформ на первом месте должна быть наука, подчеркнув, что правительство поставило большие задачи по стабилизации экономики, но их реализация невозможна без использования новых технологий и новых методов работы.

"Поэтому хочу подчеркнуть, что наша страна остро нуждается в научной помощи. Мы верим, что достичь пути развития и будущего страны можно только через единство науки и государства. Потому что наука должна быть на шаг впереди в решении экономических и социальных проблем, в использовании человеческих ресурсов. Во всех развитых странах наука на высочайшем уровне. Любую проблему в стране нужно решать через науку", - сказал Садыр Жапаров.

Садыр Жапаров отметил, что перед учеными Кыргызстана стоит ряд важных задач, в числе которых:

правильный и эффективный расчет основных направлений научного, научно-технического, социально-экономического развития страны, а также точное прогнозирование; обучение и воспитание будущих молодых ученых; развитие научной дипломатии.

"Для Кыргызстана основной областью научных исследований должна быть экономика. Страна сталкивается с серьезными проблемами, такими как политические и экономические изменения, продовольственная безопасность, экология, рациональное использование водных и энергетических ресурсов, открытие и разработка новых минеральных ресурсов, развитие биотехнологий в медицине и сельском хозяйстве. Перед вами стоит задача внести свой вклад в реализацию потенциала страны. Если наука будет двигаться в правильном направлении , увеличатся как государственные, так и деловые заказы. Таким образом, будут удовлетворяться интересы обеих сторон. Академия наук должна быть центром бурной деятельности, а не музеем", - заявил и. о. президента.

Также он поблагодарил практикующих врачей, ученых и ведущих эпидемиологов страны за существенный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

"Если работа Академии наук будет последовательной, планомерной, а главное - не в революционном, а в эволюционном направлении, тогда вы будете не только достойно нести звание интеллигенции, но и станете лидерами в нашем обществе. Ведь обычные люди верят вам, ученным, больше, чем пустословным популистам. Вы нужны обществу", - отметил Садыр Жапаров.

И.о президента добавил, что на обновление технической базы и другие нужды Академии будет выделено около 300 млн сомов из внебюджетных источников.

Также Садыр Жапаров вручил представителям НАН награды в виде именных часов и Почетных грамот за достижения в различных научных сферах.