Пожар на Орто-Сайском: кто следующий?

Крупный пожар произошел 9 ноября на Орто-Сайском рынке. Огнеборцам удалось довольно быстро локализовать очаг возгорания и не допустить дальнейшего распространения стихии. Однако они были вынуждены потратить драгоценное время на то, чтобы проехать к месту ЧП. Ибо проезды, не смотря на десятки предупреждений и рейдов соответствующих структур, были загромождены. Предприниматели ничему не учатся на примерах, которых в столице за последние годы было предостаточно.

Почти две тысячи квадратов

Как сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций, пожар начался в 00:18 на центральном ряду продуктового сектора. Горели контейнеры, в которых продавалась пластиковая посуда, а также продукты питания. Всего около десяти торговых точек. На место сразу же выехало пять пожарных расчетов, водовоз и автолестница и к 02:16 возгорание было локализовано. В 8:55 его полностью ликвидировали.

Так как стихия разыгралась ночью, людей вокруг не было и ЧП обошлось без жертв. Однако материальный ущерб измеряется десятками тысяч долларов, так как сгорел весь товар на общей площади примерно 1800 квадратных метров. И это не считая расходов на приведение в порядок самих торговых точек – ремонт кровли, фасада и стен, изготовление новых стеллажей и прочее.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. В настоящий момент специалисты проводят необходимые экспертизы, чтобы установить причину произошедшего. При этом остальная часть рынка функционирует в прежнем режиме, а сгоревшие павильоны служат наглядной иллюстрацией того, что случается, когда на объекте нет должного порядка.

Версию об умышленном поджоге в неофициальной беседе отвергают сами предприниматели. По их словам, они никому не интересны, так как бизнес мелкий, чтобы ради него идти на столь серьезное преступление. А если таким образом пытались насолить администрации рынка, то эффекта в любом случае не достигли. Поэтому люди склоняются к бытовым причинам и первая из них – замыкание в электрической сети. Также торговцы указали на загроможденные прилавками проезды, что стало существенной задержкой для пожарных.

Об этом, к слову, говорил и глава Октябрьского района Константин Куценко во время совещания по вопросу пожара на рынке с профильными службами. По его словам, огнеборцы прибыли на место весьма оперативно, буквально до 10 минут. Но к очагу возгорания сразу проехать не смогли. Им пришлось самостоятельно убирать препятствия.

Может, хватит беседовать?

Позже столичная мэрия сообщила, что Госэкотехинспекции поручено усилить разъяснительную работу с администрацией рынка и продавцами по упорядочению торговли на территории торгового комплекса и соблюдению техники пожарной безопасности. Еще раз – "разъяснительную работу". Не возбуждение уголовных дел по фактам нарушений, которые выявлялись на столичных рынках многократно. Не, хотя бы, штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. А банальная "разъяснительная работа". Именно такой подход чиновников и является корнем зла. И вот почему.

Чуть больше месяца назад, в конце сентября, на территории торгового комплекса "Орто-Сай" проводились учения по пожарной безопасности. И первое, на что обратили внимание спасатели, отсутствие нормального проезда внутри рынка. Дабы разобрать торговые ряды, установленные прямо посредине проездов, сотрудники МЧС затратили времени столько, что гипотетический пожар успел бы натворить серьезных бед.

Естественно, администрация рынка получила предписание об устранении многочисленных нарушений. И даже реализовала часть из них. Например, разогнала торговцев, размещающихся в проходах. Какое-то время по рынку можно было свободно ходить. Вот только радость была недолгой, так как буквально за несколько недель все вернулось на круги своя, в чем убедились корреспонденты "Вечерки" проведя собственную проверку. Примерно тоже самое, кстати, происходит и после рейдов по борьбе со стихийной торговлей на прилегающих к базару улицах. Разница лишь в том, что стихийщики гораздо наглее и возвращаются максимум через день-два.

Тогда мы спросили представителей Октябрьской администрации, долго ли они еще собираются уговаривать нарушителей следовать установленным нормам и правилам и когда уже начнут штрафовать их. Акимиатчики заявили, что перешли от слов к санкциям. Согласно законодательству, за стихийную торговлю предусмотрен штраф 3 тысячи сомов для физических лиц и 13 тысяч для юридических. В отношении хозяйствующих субъектов рынка, а всего их 15, составляются протоколы. Ведь именно они позволяли людям торговать.

- Проблема действительно серьезная и возникла не вчера. Загромождение торговых рядов не просто неудобно для посетителей, оно опасно. Во время учений потребовалось примерно 40 минут, чтобы обеспечить проезд специальной технике, - добавили чиновники.

Выходит, что все это были просто слова. Либо наложенные штрафы настолько мизерны для владельцев рынка, что они могут позволить себе оплачивать их постоянно. Значит, нужно вводить иные меры – бить по карману еще нещаднее, а лучше и вовсе предусмотреть уголовное наказание. Ведь проблема существует много лет и за это время прошли десятки, если не сотни, подобных рейдов и учений, во время каждого из которых проверяющие выявляли одни и те же нарушения. Это говорит о нулевой эффективности всех потуг чиновников.

Журналисты "Вечерки" ежегодно наблюдают за этими самыми учениями. Для примера, в 2018 году на наших глазах столичные власти усилиями сотрудников МП "Тазалык" уже разбирали нагромождения прилавков на Орто-Сайском по указке спасателей. А до этого аналогичная работа проводилась и в 2017, и в 2016 и ранее.

Убрать их за город!

Но самое главное, что уже был горький опыт возникновения пожаров на Ошском рынке, который только в 2018 году горел четыре раза. Первое ЧП случилось 30 января. Огнеборцы несколько часов тушили павильоны с одеждой и другими товарами.

Как позже сообщили представители Министерства чрезвычайных ситуаций, сигнал поступил в диспетчерскую службу в 9:48. Территорию мгновенно оцепили сотрудники милиции, чтобы не пустить к месту возгорания отчаявшихся коммерсантов, которые бросались в пекло, чтобы спасти свои товары. Некоторые торговцы все же успели выкинуть из бутиков часть вещей и старались оттащить их подальше от огня.

Очевидцы сообщали, что возгорание началось в павильоне у центрального входа на рынок (Киевская-Бейшеналиевой). Потом огонь быстро распространился на другие объекты, стоящие севернее. Сначала прибыло пять пожарных расчетов, но вскоре их число увеличили до двенадцати. Площадь, покрытая огнем, составляла 3,5 тысячи квадратных метров, а без работы остались более 100 человек.

Примечательно, что и тогда специальная техника пожарных смогла подъехать не ко всем горящим объектам, что значительно усложнило и увеличило по времени процесс тушения. Ошский был в буквальном смысле забаррикадирован торговыми местами, среди которых двум пешеходам развернуться и то была проблема.

Затем случились второй, на тысячу квадратных метров, и третий (13 апреля 2018 года) пожары. Во время последнего ЧП стихия затронула почти пять с половиной тысяч квадратных метров торговых площадей. Очаг находился на территории мелкооптового рынка "Берекет", недалеко от торгового центра "Берекет гранд". На борьбу с огнем было брошено 14 пожарных расчетов, которые тушили пламя с 4 до 8 утра.

Правда, в последних случаях в качестве причины уже не фигурировала старая проводка, которая могла замкнуть. Специалисты говорили об умышленном поджоге. Впрочем, здесь важнее тот факт, что из-за невыполнения элементарных правил, бизнесмены усложнили работу спасателей и усилили урон, который нанес огонь.

Четвертый случай произошел уже в декабре. Возгоранию подверглись 500 квадратных метров торговой площади ближе к пересечению улиц Бейшенлиевой и Токтогула.

Бесконечные пожары настолько поразили горожан, что всерьез зазвучали предложения вынести все крупные рынки за черту города. Предлагалось с нуля построить всю необходимую инфраструктуру сразу с соблюдением всех норм, так как навести порядок на действующих торговых объектах не выходит уже почти тридцать лет.

Но все осталось на своих местах. Усилиями бизнесменов, от жадности забивающих проходы торговцами, и смотрящих на все это сквозь пальцы чиновников, порядка не прибавилось ни на йоту. Это привело к тому, что к списку погорельцев прибавился теперь и Орто-Сайский рынок. И если ничего не предпринять, то этим дело не ограничится. Нужны жесткие карательные меры в отношении хозяйствующих субъектов. Да и проверяющих не мешало бы встряхнуть, чтобы устраивали проверки не раз в квартал или полгода, а каждый месяц. Только проверки полноценные, а не для галочки.

И эти туда же…

Что может быть общего у столичных рынков и жилых дворов? Многочисленные заграждения, которые не просто могут, а уже становились причиной невозможности подъехать к месту ЧП пожарных расчетов. Дабы оценить масштаб трагедии достаточно просто прогуляться по спальным микрорайонам и практически в каждом дворе увидеть торчащие в асфальте столбики, бетонные блоки, либо шлагбаумы. Отдельные жители настолько ненавидят автолюбителей и других горожан, что полностью огораживают свои дома заборами. Хорошо хоть рвы пока не копают.

Специалисты уже неоднократно предупреждали, а СМИ не раз писали, что из-за этих ограждений серьезные трудности испытывают водители скорой помощи, пожарных расчетов и коммунальных служб. Да и незаконно это, загораживать технологические проезды, которые являются муниципальной собственностью. Но, как говорится, пока гром не грянет – мужик не перекрестится.

Гром грянул в конце октября 2017 года, когда в доме № 31 в микрорайоне Восток-5 загорелась лоджия квартиры. Чудом огонь не перекинулся на внутренне пространство апартаментов. Да и хозяев в тот момент дома не было.

А получилось все очень интересно. Приехавшая на вызов машина противопожарной службы, не смогла заехать во двор. Почему? Потому что на въезде красовалось бетонное заграждение. Время было вечернее, народу, который мог бы подсказать, что есть проезд с другой стороны, на улице не было. Бегать, искать путеводителя спасатели не стали. Кое-как их техника протиснулась среди многочисленных припаркованных машин с другой стороны дома, и только благодаря этому, с помощью длинных рукавов, пламя удалось потушить за разумное время.

Примечательно, что в отношении домкома тогда не было принято никаких мер. Как будто перекрытый въезд во двор это нормально и правилам не противоречит. Хотя нужна была показательная порка, чтобы остальным городским активистам неповадно было. Ведь домком или предстатель ТСЖ, это те люди, которые должны прекрасно знать все нормы. Соответственно и спроса с них больше.

Забавно, что стоит ограждение и сейчас. Только в виде железных ворот, а не бетонных блоков, как раньше. Наша корреспондентская группа специально съездила на место и запечатлела ограждение.

За последние годы проблема перегороженных дворов значительно усугубилась. В южных микрорайонах стали перекрывать не только въезды во дворы, но и половинить проезды к одному и тому же дому. Дабы жители, например, четвертого подъезда не проезжали через первый и наоборот.

Доходит до абсурда, в 4 микрорайоне перекрыли муниципальную внутримикрорайонную дорогу чуть восточнее еврейской школы. Видите ли, жителям расположенной здесь "элитки" не нравится, что мимо них ездят машины. Они решили перенаправить поток транспорта через другие дворы. И мэрия молчит. А их коллеги по перекрыванию из дома на улице Донецкой даже знак повесили, что сквозного проезда через их двор нет. Хотя он всегда был и закрываться не должен.

Все это самоуправство уже в печенках сидит у автомобилистов. Неужели на всех этих деятелей нет управы? Мэрия, отзовись!