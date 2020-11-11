Завтра в районе Посольства РФ в КР и Федерации профсоюзов отключат воду

Извините! Завтра в одном районе не будет воды
В связи с проведением работ на водозаборе "Тоголок Молдо" и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к зимнему периоду завтра, 12 ноября, с 9 утра до 19 часов будет временно прекращена подача питьевой воды в участке, ограниченном улицами Логвиненко, Фрунзе, пр. Манаса и линией железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
В том числе:
Посольство РФ в КР;
Школа-гимназия № 70;
Клинический родильный дом №6;
Бишкекский Технический колледж;
МЦ "Первая стоматология";
Институт горного дела и горных технологий им. академика У.Асаналиева;
ТД "Бета Сторес";
Национальный центр кардиологии и терапии им.академика М.Миррахимова;
Национальный госпиталь;
ОАО "Пром Проект";
Поликлиника ветеранов;
Государственная налоговая служба;
Кыргыз Почтасы;
Дом ООН;
Центр экстренной медицинской помощи;
Дирекция №3;
Департамент транспорта;
Кыргызский коммерческий банк;
Детские сады №47, №115, №184;
УВЦ "Наристе";
Кинотеатр "Россия";
Частные школы "Билим Кенчи", "Абитуриент Плюс";
Детская инженерно-техническая академия "Алтын Туйун";
Компания "Территория SPA";
Детский образовательный центр "Развивайка";
Кондитерская-пекарня "Карамель";
Гостиница "Тур Азия";
Специализированная средняя музыкальная школа-интернат им. М.Абдраева;
Бишкекский медицинский колледж (общежитие);
Городской центр борьбы с туберкулезом;
Центр электронного здравоохранения;
Лаборатория иммунологии и гормональных исследований;
Многопрофильный медицинский центр "Здоровье";
Участковый пункт милиции №3;
Частный детский сад "Малыш и Карлсон";
Медицинский центр "Дипломат";
Почетное Консульство Иордании в КР;
Частный детский сад "Аман";
ТЦ "Караван";
КНУ им. Ж. Баласагына (юридический факультет);
Косметологическая клиника "Дива Эффект";
МЦ "Поликлиника 312";
ТРЦ "Бишкек Парк";
ЦСМ №11;
БЦ "АйПери";
Почетное Консульство Словацкой Республики в КР;
Общественная приемная Президента КР;
Федерация профсоюзов;
Ресто-паб Golden Bull.
По любым вопросам относительно водоснабжения звоните: 1533 - это единый информационный "водопроводный" центр для обращений горожан. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото и видеофакты с проблемами можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185.
"ПЭУ "Бишкекводоканал" искренне извиняется за причиненные неудобства и просит горожан запастись питьевой водой", - отмечают в муниципалитете.