Завтра в районе Посольства РФ в КР и Федерации профсоюзов отключат воду

Извините! Завтра в одном районе не будет воды

В связи с проведением работ на водозаборе "Тоголок Молдо" и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к зимнему периоду завтра, 12 ноября, с 9 утра до 19 часов будет временно прекращена подача питьевой воды в участке, ограниченном улицами Логвиненко, Фрунзе, пр. Манаса и линией железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В том числе:

Посольство РФ в КР;

Школа-гимназия № 70;

Клинический родильный дом №6;

Бишкекский Технический колледж;

МЦ "Первая стоматология";

Институт горного дела и горных технологий им. академика У.Асаналиева;

ТД "Бета Сторес";

Национальный центр кардиологии и терапии им.академика М.Миррахимова;

Национальный госпиталь;

ОАО "Пром Проект";

Поликлиника ветеранов;

Государственная налоговая служба;

Кыргыз Почтасы;

Дом ООН;

Центр экстренной медицинской помощи;

Дирекция №3;

Департамент транспорта;

Кыргызский коммерческий банк;

Детские сады №47, №115, №184;

УВЦ "Наристе";

Кинотеатр "Россия";

Частные школы "Билим Кенчи", "Абитуриент Плюс";

Детская инженерно-техническая академия "Алтын Туйун";

Компания "Территория SPA";

Детский образовательный центр "Развивайка";

Кондитерская-пекарня "Карамель";

Гостиница "Тур Азия";

Специализированная средняя музыкальная школа-интернат им. М.Абдраева;

Бишкекский медицинский колледж (общежитие);

Городской центр борьбы с туберкулезом;

Центр электронного здравоохранения;

Лаборатория иммунологии и гормональных исследований;

Многопрофильный медицинский центр "Здоровье";

Участковый пункт милиции №3;

Частный детский сад "Малыш и Карлсон";

Медицинский центр "Дипломат";

Почетное Консульство Иордании в КР;

Частный детский сад "Аман";

ТЦ "Караван";

КНУ им. Ж. Баласагына (юридический факультет);

Косметологическая клиника "Дива Эффект";

МЦ "Поликлиника 312";

ТРЦ "Бишкек Парк";

ЦСМ №11;

БЦ "АйПери";

Почетное Консульство Словацкой Республики в КР;

Общественная приемная Президента КР;

Федерация профсоюзов;

Ресто-паб Golden Bull.

По любым вопросам относительно водоснабжения звоните: 1533 - это единый информационный "водопроводный" центр для обращений горожан. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото и видеофакты с проблемами можно присылать на WhatsApp: 0554 182-185.

"ПЭУ "Бишкекводоканал" искренне извиняется за причиненные неудобства и просит горожан запастись питьевой водой", - отмечают в муниципалитете.