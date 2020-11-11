Казакбаев просил главу МВД Турции решить проблемы трудовых мигрантов из КР

10 ноября состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева c министром внутренних дел Турецкой Республики Сулейманом Сойлу. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Казакбаев выразил признательность турецкой стороне за предоставленное упрощение формальностей в части облегчения правил пребывания граждан на территории Турции, процедур регистрации и получения разрешительных документов в период пандемии.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества правоохранительных органов, по оперативному обмену информацией, опытом и делегациями, в рамках деятельности по борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, торговлей людьми и др., как на двусторонней и многосторонней основе и в региональном формате.

Глава МИД КР обратился к турецкому министру с просьбой решить все проблемные вопросы, с которыми сталкиваются граждане КР в Турции. Отмечается, что указанные вопросы были озвучены Р. Казакбаеву нашими соотечественниками во время встречи с ними в г.Анкаре 9 ноября.

В частности министр подчеркнул важность рассмотрения вопроса о взаимном упрощении процедур получения разрешений на работу и трудовых виз, вплоть до полной отмены требований оформления разрешений для граждан государств сторон на взаимной основе.

Министр внутренних дел Турецкой Республики С. Сойлу заверил, что окажет посильное содействие в решении поставленных вопросов.