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Задержаны прокурор Аламудунского района и его заместитель

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Антикоррупционной службой ГКНБ были получены данные о фактах системной коррупции в прокуратуре Аламудунского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данному факту АКС ГКНБ было начато досудебное производство по ст.325 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (Получение взятки).

Установлено, что руководство прокуратуры Аламудунского района осуществляющего надзор за соблюдением законности правоохранительными органами функционирующих на территории района, вошли в сговор с курируемыми следственными подразделениями и на регулярной основе вымогали и получали денежные средства у лиц, проходящих по уголовным делам за принятие того или иного процессуального решения.

11 ноября 2020 года в ходе совместных действий с Отделом собственной безопасности и служебных расследований Генеральной прокуратуры КР оперативно-следственных мероприятий задержаны прокурор Аламудунского района "С.Э.А." и его заместитель "М.А.С.", которые согласно ст. 98 УПК КР водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Антикоррупционной службой ГКНБ КР проводятся дальнейшие оперативные мероприятия по установлению других причастных к данным противоправным деяниям должностных лиц правоохранительных органов Аламудунского района.


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URL: https://www.vb.kg/394014
Теги:
ГКНБ, прокуратура, задержание, Кыргызстан
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