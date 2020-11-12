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В Санкт-Петербурге кыргызстанец убил соотечественника

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- Евгений Денисенко
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Гибелью человека завершилась драка, происшедшая на одной из строек в Санкт-Петербурге. В дальнейшем выяснилось, что и убийца, и его жертва – трудовые мигранты из Кыргызстана.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской, сообщение об инциденте на этом строительном объекте поступило в полицию в ночь с 9 на 10 ноября. Оперативно прибывшие на место происшествия оперативники обнаружили в вагоне-бытовке тело 53-летнего уроженца Кыргызстана с гематомами лица и ушибленной раной теменной области. Сразу же были начаты поиски возможного преступника и он был найден по горячим следам.

Установлено, что оба кыргызстанца, работавшие на этой стройке, распивали в бытовке спиртные напитки. В ходе застолья и возник конфликт. Началась драка, в которой один повалил другого на пол и стал избивать его руками и ногами. А когда увидел, что его знакомый не дышит, попытался скрыться. Его обнаружили в одном из ближайших переулков.

Тело погибшего направили в морг для установления причины смерти. На 42-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства происшедшего, проинформировали в региональном ГУ МВД.


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URL: https://www.vb.kg/394024
Теги:
Россия, убийство, Кыргызстан, Мигрант
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