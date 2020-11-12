Сарпашев фигурант уголовного дела о коррупции. У него дома провели обыски

В доме у экс-вице-премьер-министра КР Тайырбека Сарпашева провели обыски. Фотографиями с места событий поделились с VB.KG собственные источники.

Информацию редакции подтвердили в пресс-службе ГСБЭП.

Отмечается, что обыски были проведены накануне по нескольким адресам.

Тайырбек Сарпашев является фигурантов уголовного дела о коррупции, в рамках которого уже были задержаны судья межрайонного суда и заведующий сектором по гражданским делам Бишкекского городского суда.

В Финполе ранее сообщили, что в 2016 году отдельные лица (преступные элементы) в целях получения материальных благ и выгод, используя свои связи, создали устойчивую связь с должностными лицами аппарата президента КР, руководством Государственной регистрационной службы при правительстве КР, а также отдельными судьями и работниками судебной системы, действуя в интересах ОсОО "Г.Э.". Путем подделки судебных дел и судебных решений, они незаконно сняли арест с имущества, принадлежащего аффилированным лицами Максима Бакиева.

В то время Сарпашев был председателем Госрегистра.