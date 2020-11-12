Погода
$ 84.11 - 84.36
€ 99.50 - 100.72

Сарпашев фигурант уголовного дела о коррупции. У него дома провели обыски

614  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В доме у экс-вице-премьер-министра КР Тайырбека Сарпашева провели обыски. Фотографиями с места событий поделились с VB.KG собственные источники.

Информацию редакции подтвердили в пресс-службе ГСБЭП.

Отмечается, что обыски были проведены накануне по нескольким адресам.

Тайырбек Сарпашев является фигурантов уголовного дела о коррупции, в рамках которого уже были задержаны судья межрайонного суда и заведующий сектором по гражданским делам Бишкекского городского суда.

В Финполе ранее сообщили, что в 2016 году отдельные лица (преступные элементы) в целях получения материальных благ и выгод, используя свои связи, создали устойчивую связь с должностными лицами аппарата президента КР, руководством Государственной регистрационной службы при правительстве КР, а также отдельными судьями и работниками судебной системы, действуя в интересах ОсОО "Г.Э.". Путем подделки судебных дел и судебных решений, они незаконно сняли арест с имущества, принадлежащего аффилированным лицами Максима Бакиева.

В то время Сарпашев был председателем Госрегистра.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394026
Теги:
ГРС, коррупция, обыск, Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан, Тайырбек Сарпашев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  